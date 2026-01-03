熱潮退燒！「酸菜魚」掀關店潮 中國小吃台人吃不懂

記者石明啓、蘇意凡／綜合報導

不少中國美食藉由抖音、小紅書被台灣人注意到，現在在台灣市面上也能見到不少中國美食店家，像是酸菜魚一度在台灣掀起熱潮，但因為口味接受度兩極漸漸在台灣退燒。不只如此，梅花糕、煎餅果子、肉夾饃也有不少人無法接受。

中國美食「酸菜魚」一度在台灣掀起熱潮。

一大盆滿滿都是料，酸菜湯底、乾辣椒淋上熱油，酸辣有味，冷冷冬天來上一口暖心暖胃，這一道酸菜魚從中國進入台灣市場一度掀起排隊熱潮。

民眾：「酸酸辣辣的，覺得滿好吃，還不錯吃。」

民眾：「酸菜魚還好，它們的魚都弄得不錯，我說魚肉本身，但是調味酸菜方面，我覺得沒有大陸來得酸。」

中國小吃退風潮。

不少台灣鍋物品牌抓住商機相繼模仿，但風靡一時之後陸續遺憾收場。但在台灣紅極一時的除了酸菜魚因為口味接受度兩極，還有不少中國美食像是梅花糕、煎餅果子、肉夾饃都是台灣夜市常見小吃，但梅花糕的紅棗＋葡萄乾，不少網友不能接受，煎餅果子也有人吃不懂，還有不少人吃完肉夾饃直呼刈包完勝。

不是所有中國美食都被打入冷宮，臭味滿滿的螺螄粉在台灣還是有不少愛好者。

中國美食「螺螄粉」在台灣還是有不少愛好者。

民眾：「一開始吃的話就是覺得有一股臭味，但是吃了就像我們臭豆腐一樣，最主要它比較有嚼勁。」

民眾：「台灣煮的都還好，可是如果是那種大陸的料理包，我就覺得很好吃。」

中國美食透過抖音、小紅書吸引台灣民眾興趣，更進軍市場通路販售，但能否成功抓住民眾味蕾，見仁見智。

