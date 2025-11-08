熱火首節打瘋！單節53分破紀錄宰黃蜂 主帥家失火後迎來溫暖勝利
邁阿密熱火今（8）日火力全開，首節攻下隊史新高的53分，最終以126比108擊敗夏洛特黃蜂。Norman Powell全場貢獻25分，率隊取得勝利，也讓總教練Erik Spoelstra在自家住宅於前一日遭火災後，迎來一場意義非凡的勝利。
熱火首節表現驚人，53分寫下隊史單節最高分紀錄，同時為NBA史上第二高的首節得分。比賽進入第二節還剩9分20秒時，熱火已領先到64比38。不過黃蜂隨後打出一波27比2的猛烈反撲，一度追成66比65，但仍無法反超。熱火在第四節重新拉開差距，最終穩住勝果。
儘管首節火力驚人，熱火第二節僅拿下19分，成為NBA自1954年設立24秒進攻時計以來，第二支在單場例行賽中單節至少攻下50分、下一節卻低於20分的球隊。前一次為2023年3月5日灰熊對快艇之戰。
這場比賽同時改寫多項球隊紀錄，熱火隊史單節最高得分紀錄原為1989年3月2日對尼克時的48分，而首節最高得分紀錄則是2021年作客華盛頓時的47分。這次的53分不僅刷新隊史，也追平NBA進入24秒時代以來（包含季後賽）單節得分第9高紀錄。史上首節最高得分紀錄仍由金州勇士保持，在2023年4月9日對拓荒者首節拿下55分。
除Powell外，Andrew Wiggins攻下22分，Pelle Larsson再添19分，熱火以全面的進攻火力鎖定勝利。
