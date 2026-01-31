熱炒店尾牙火爆衝突！員工妻摃女老闆竟Call兒助陣 3人亮槍恐嚇遭逮

一名陳姓女老闆在新莊熱炒店舉辦尾牙餐敘，一名員工吳姓妻子與她發生口角，竟找來兒子等人到場亮槍恐嚇，警方到場將鬧事3男壓制。（翻攝畫面）

新北市新莊區一間熱炒店，昨（30日）深夜傳出有人亮槍恐嚇。當時一名顏姓女老闆在店內舉辦尾牙餐敘，宴請員工和親友，豈料一名員工的妻子吳姓女子到場後，竟和顏女爆發口角拉扯，隨後吳女未成年的陳姓兒子接到電話也趕來助陣，並亮槍恐嚇，嚇壞在場賓客。警方獲報趕到，緊急隔開兩方人馬，並陳姓少年等3男帶回調查。

根據警方調查，顏姓女老闆昨晚在新莊中華路二段一間熱炒店舉辦尾牙，找來親友和員工一起同歡，席間其中陳姓員工的妻子吳女也到場，卻細故和顏女發生口角，進而演變成推擠衝突。

吳女疑似氣不過，竟打電話找來未成年的陳姓兒子，陳姓少年隨後攜帶一把空氣槍與19歲的翁男、林男趕抵現場，由林男持槍對著顏女指指點點，恐嚇意味濃厚，也嚇得現場賓客酒意全消。

翁姓、林姓男子遭壓制後，先被警方帶回偵訊。（翻攝畫面）

3男在現場亮槍使用的空氣槍，遭警方查扣。（翻攝畫面）

轄區新莊警分局獲報前往，發現陳姓少年一方人馬喝得醉醺醺、情緒失控咆哮，員警為防止衝突再擴大，使用辣椒水將雙方隔開，並將陳姓少年、林男和翁男等3人壓制逮捕，目前全案依恐嚇及恐嚇公眾罪移送偵辦。

