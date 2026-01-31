熱炒店尾牙變調！員工妻與闆娘「吃醋糾紛」找兒助陣 攜空氣槍到場恐嚇

【記者江孟謙／新北報導】新莊中華路二段一家熱炒店，昨天（30日）晚間舉辦某公司尾牙餐敘，33歲顏女宴請親友及員工，顏女友人60歲陳男也到場，未料卻遭陳妻（47歲吳女）質疑丈夫與顏女曖昧，找來17歲兒等人到場理論，來者其中1人竟亮出空氣槍恐嚇，警方到場後噴辣椒水制止，全案將相關人帶回，依恐嚇公眾安全等罪嫌偵辦。

新莊警分局昨晚23時許，接獲通報指稱新莊區中華路二段一帶店家發生酒後糾紛情事，立即啟動快打警力，通報線上警網趕赴現場處置。

警方初步調查，顏女在熱炒店舉辦尾牙餐敘，宴請親友及員工共同慶祝，期間父親友人陳男等人亦在場同歡。不料陳男之配偶吳女後續到場時，因吃醋與顏女起口角進而發生推擠衝突。

翁男等人到場助陣。翻攝畫面

過程中，吳女致電告知其子陳姓少年（17歲），翁男（19歲）則駕駛自小客車，搭載陳姓少年及林姓少年到場助陣，翁到場後持空氣槍朝顏女比劃恐嚇，現場氣氛一度緊張。

員警控制場面。翻攝畫面

警方獲報後立即趕抵現場，因當事人均飲酒情緒高漲激動，為防止事態擴大，員警當機立斷使用防護型噴霧器（辣椒水）強勢制止，迅速隔離雙方人員，有效控制現場秩序，避免進一步肢體衝突發生。

隨後警方立即調閱店家監視器畫面釐清案情，確認現場確有推擠及持空氣槍恐嚇行為，警方當場將翁等人壓制逮捕，全案依涉嫌恐嚇及恐嚇公眾罪移送新北地檢署及少年法庭偵辦。

翁男亮出空氣槍恐嚇。翻攝畫面

