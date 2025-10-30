熱炒店退流行了？他到場驚「不用排隊」 全場點1關鍵：寧願去吃到飽

原PO好奇詢問，熱炒店是不是退流行了？示意圖／翻攝自Pixabay

熱炒店沒什麼人在吃？近日一名網友在PTT中發布貼文，表示去逛中山區的百貨公司，晚餐時間美食街1位難求，但是百貨公司附近的熱炒店卻馬上都有位子，好奇詢問，熱炒店是不是比較沒那麼流行了？貼文曝光後，引發網友熱議。

一名網友在PTT中發布貼文，表示最近去逛台北中山區的百貨公司，當時是晚餐時間，美食街1位難求，排隊的人很多。於是原PO就打算到百貨公司附近走走，看有沒有可以用餐的餐廳，結果看到一家地段很好的典型熱炒店，竟然「不用排隊，馬上就有位子」。

原PO接著說，飯菜的口味、用餐環境都還不錯，還有酒促小姐幫忙拿酒、開瓶，而且食物以及酒類的價格都很合理，原PO表示「印象中以前如果是假日，晚餐時段熱炒店是要排隊的耶！熱炒店是不是比較沒那麼流行了呢？」

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人指出，人變少的根本原因是餐點變貴，「因為變貴了，太多人開菜死鹹」、「人少的話，點個幾盤的價格還不如去吃到飽」、「又貴又少又菸還一堆+9誰要去」、「1很吵、2很髒、3很貴」。另外，也有人抱持不同看法，「不喝酒還給臉色看」、「邊吃熱炒邊吸二手菸，還要忍受其他酒空發神經、講話大聲」、「低端都快到了，高端改行小吃店」。



