熱炒螺肉好Q彈！全都泡「工業溶劑」 3000公噸流入市面

【余平／綜合外電】如果你最近去越南旅遊，在傳統市場吃到口感異常清脆、色澤鮮亮的螺肉，那可要小心了。

越南《青年報》（Tuoi Tre）報導，越南胡志明市警方日前突擊一間地下工廠，負責人是現年 47 歲的黃文強（Huynh Van Truong），自 2021 年起就開始經營這座隱密的地下工廠。

為了規避查緝，他將工廠選址在遠離住宅區的偏僻地點以遮蓋異味，並將化學藥劑分開藏匿。警方指出，這類非法行為極其隱蔽，光憑肉眼根本無法察覺螺肉被添加了化學品，必須透過專業化驗才讓負責人俯首稱臣。

黃男在偵訊時坦承，他以極低廉的價格從化工市場購入大量矽酸鈉（Sodium Silicate），也就是俗稱的「水玻璃」。這類物質通常用於建築業中的水泥速乾或防水處理，具有強鹼性，絕對禁止添加於食品中。

加工過程中，他將每 150 公斤的螺肉與 5 公斤化學品混合水後持續浸泡 4 小時。這種「化工醃漬法」能讓螺肉迅速變得清脆、有彈性，且表面看起來光澤動人。

據統計，這幾年來他已消耗了約 500 公噸的矽酸鈉來美化這 3,000 公噸的化學螺。

這些化學螺肉被送往胡志明市最大的批發市場，隨後擴散至傳統市場與餐館。

