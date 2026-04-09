熱爆飆35度！紫外線恐過量 辛樂克颱風明生成「未來路徑大迴轉」

【緯來新聞網】熱如夏！今（9日）水氣減少，各地大多為晴到多雲，各地高溫約27至31度，中午前後紫外線偏強，可到過量等級。至於「辛樂克」颱風預計明天凌晨生成，未來路徑會大迴轉，不過對台灣沒有影響。

今天水氣減少，一直到下週二都是偏南到西南風環境，高溫可達35度以上。（示意圖／翻攝自pexels）

天氣風險公司分析師薛皓天說明，今天至下週二台灣各地大致為偏南到西南風環境，白天高溫可達30度或以上，中部以南地區局部有33～35度機會，台東地區也有焚風帶來較高溫發生，午後受熱力作用，雲量增多，局部有短暫陣雨機會，夜間清晨各地受輻射冷卻影響，晚間降溫明顯，預估局部有10～15度溫差出現，早出晚歸要多保暖。



下週二水氣增加，下半天有鋒面系統建立於華南地區，晚間底層鋒面通過台灣，不過有減弱斷開趨勢，北部及東部在下週二晚間局部有短暫陣雨。下週三東北季風影響，北部、東部為陰或多雲有短暫陣雨天氣，西半部大致為晴到多雲天氣。



目前位於關島附近有熱帶性低氣壓TD04形成，將持續向西增強，預估24小時內將增強為今年第4號颱風「辛樂克」，其強度有機會增強至中颱上限或強颱下限，且整體環流系統大，預估下週四在菲律賓以東地區將受北方槽線南下影響，路徑逐漸開始北轉，後續下週末北方較強槽線將再度南下，使颱風會轉東北移動，且強度逐漸減弱，對台灣距離甚遠，無直接影響機會，不過仍要持續觀察。

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