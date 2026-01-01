熱狗跨年夜沒登台 在家陪女兒慘遭「一句話破防」網笑：侮辱性極強
娛樂中心／綜合報導
2026年到來之際，全台各地跨年晚會熱鬧登場，不少歌手忙著跨年舞台趕場演出倒數迎新年，然而知名饒舌天王、金曲歌王熱狗（MC HotDog）卻留在家中，陪伴家人一起看電視、等煙火，度過難得的居家跨年夜。怎料，這段溫馨時光卻被女兒一句童言童語瞬間「破防」，意外讓網友們笑噴。
跨年夜當晚，熱狗並未安排任何演出行程，與女兒一起守在電視前欣賞各地精采表演。就在跨年節目熱鬧播放之際，女兒突然語出驚人，直球對老爸說：「你唱歌一定不好聽，不然為什麼今天會在家？」短短一句話，直接戳中核心，讓熱狗當場愣住，苦笑以對。
這段父女間的逗趣對話被熱狗分享到臉書，立刻引發大量網友圍觀。貼文曝光後，不少人笑稱這是「跨年最狠 diss」，也有人調侃女兒根本是吃了「誠實豆沙包」。留言區一片歡樂，有網友直言「攻擊性不大，侮辱性極強」，也有人笑說「因為爸爸是 Rapper，不是 Singer」、「說的比唱的好聽」、「血統太純正了」。
雖然被女兒無情吐槽，不過多數粉絲都看得出來這只是親子間的玩笑互動。事實上，熱狗早已財富自由，近年來工作節奏相對彈性，重要節日陪伴家人，反而成為不少人眼中的幸福畫面。也有歌迷替他抱不平，表示女兒年紀小還不懂爸爸在華語饒舌圈的地位，直呼「她不知道自己爸爸有多厲害」。
