熱狗跨年夜被女兒diss！「10字傷人內容曝」網笑翻：很誠實

娛樂中心／徐詩詠報導

隨著時間正式來到2026年，不少大咖歌手紛紛搶攻各縣市演出，讓自己口袋進帳滿滿。全台各地跨年活動成為民眾討論話題；不過，知名饒舌歌手熱狗（MC HotDog）在去年31日，似乎沒有安排任何演出活動，選擇在家中陪家人迎接新年到來。怎料，本該是幸福時光，卻因電視前的女兒脫口1句話，讓他相當傻眼。真相曝光後讓網友們看完後全笑翻。

跨年夜當天沒有任何演出的熱狗，陪著女兒在家中看電視準備跨年，正當電視上播放精彩演出時，熱狗的女兒突然脫口嗆自己爸爸，稱：「你唱歌一定不好聽，不然為什麼今天會在家？」頓時讓熱狗無言以對，便把與女兒的逗趣對話上傳到臉書。



熱狗跨年夜慘被女兒diss！「10字超傷人內容曝光」網笑翻：很誠實

熱狗的女兒嗆爸爸「唱歌不好聽」，跨年才沒有演出。（圖／翻攝熱狗臉書）

該文曝光後，吸引上萬網友觀看，多數人笑翻稱「講話真的很嗆」、「因為爸爸是Rapper，不是Singer」、「女兒說的一點都沒毛病」、「說的比唱的好聽」、「不愧是你女兒」、「因為爸爸都是用說的！」、「晚餐是吃了誠實豆沙包」、「血統純正」、「她不知道到她爸爸有多厲害」、「這嗆辣，果然夠嘻哈」、「攻擊性不大，侮辱性極強」。









