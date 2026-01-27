



寒冬中，臺北榮民總醫院桃園分院佛堂再次傳出臘八粥香與祝福。115年1月26日，該院在病房大樓地下一樓佛堂舉辦「臘八贈粥」活動，由社工室協助聯繫宗教團體並串連社會資源，透過志工隊網絡連結，攜手國際佛光會中華總會桃園第二分會，為病患、家屬及到院民眾送上熱騰騰的臘八粥與應景春聯，讓寒冬中的醫院洋溢濃濃暖意。

本次活動由國際佛光會中華總會桃園第二分會會長鄭樹鴻親自率領該會志工蒞臨，致贈360碗臘八粥及春聯，並由臺北榮總桃園分院志工將祝福傳遞到每位民眾手中。活動現場氣氛溫馨，吸引住院患者、陪病家屬、到院就醫民眾及院內同仁踴躍參與，在熱騰騰的臘八粥與春聯祝福中，提前感受濃濃年節喜氣。

熱粥暖心福氣滿溢 北榮桃園分院臘八活動展關懷

該院社工室主任林吉勝表示，臘八粥象徵感恩、圓滿與福氣，希望藉由一碗暖粥，為病患與家屬帶來身心慰藉，也為新的一年注入希望與祝福，並感謝國際佛光會中華總會桃園第二分會長期支持，讓臘八贈粥活動得以年年溫馨延續。

值得一提的是，該院佛堂於114年臘八節活動後啟動整修工程，歷經半年後，於同年7月順利完成。當時佛堂舉行「觀世音菩薩開光安座典禮」，由副院長楊斯年主持，社工室主任林吉勝率同仁及志工共同參與，並於當日正式開放供民眾禮佛。今年臘八贈粥活動，正是在整修完成後、嶄新的佛堂中舉辦，使病患與家屬在更加莊嚴溫馨的環境中，感受醫院兼顧醫療與心靈關懷的用心。

副院長楊斯年表示，北榮桃園分院長期推動全人醫療，除提供專業醫療照護外，也重視病患與家屬的心靈支持，透過佛堂空間與臘八贈粥等關懷活動，陪伴民眾在治療歷程中獲得更多安定力量。未來將持續結合志工力量與社會資源，辦理多元關懷活動，讓溫暖與希望在醫院不斷延續。

