熱紅酒不只是浪漫！營養師教妳怎麼正確喝：3種不同口感做法 讓手腳不再冰冷還可紓壓，現在喝剛剛好

熱紅酒（Mulled Wine）起源於古羅馬時代，最初是為了不浪費剩酒，將紅酒加熱並加入香料與水果皮，不僅能改善風味，也能在寒冷天氣中達到禦寒效果，隨著時間演變，它成為歐洲冬季與聖誕節的代表飲品，德國的Glühwein、北歐到法國版本各有所不同，但共通點就是：溫溫熱熱的、可以放鬆心情的、以及能夠慢慢喝的含酒精飲品。

熱紅酒怎麼煮才好喝？

很多人在家煮熱紅酒時會覺得口感不好，其實問題是出在「煮過頭」，想讓熱紅酒順口不苦，請記住3個原則：

1.紅酒不用貴，但要選果香型



單寧低、果香明顯的紅酒（如Merlot、Pinot Noir）加熱後口感最穩定。

2.香料先醒，紅酒後加



先用少量紅酒、香料與甜味加熱，讓香氣釋放，再加入其餘紅酒，層次更柔和。

3.絕對不要煮沸



理想溫度約70–80°C，只要看到微微冒熱氣即可。煮沸會讓酒感變嗆、香氣流失。

為什麼熱紅酒對女性特別有感？

針對女性冬季飲用熱紅酒，嘉康利營養師林宸安指出，只要控制酒精與糖分，熱紅酒能帶來溫和和一些實際的益處。

✔ 提升微循環，改善手腳冰冷

紅酒中的多酚，加上肉桂、丁香等香料，有助促進末梢血管擴張，讓血液循環更順暢，對冬天容易手腳冰冷的女性特別有感。

✔ 放鬆情緒，降低壓力感

肉桂、橙皮、丁香散發的香氣，會刺激嗅覺神經，幫助身體從緊繃狀態慢慢放鬆，對壓力型疲勞非常友善。

✔ 補充植物雌激素，提升女性生理機能

林宸安營養師也提到，紅酒中的多酚類物質具有類似植物雌激素的作用，在適量前提下，有助於提升女性調節生理機能。

3種熱紅酒做法，對應女性不同需求：

① 暖宮循環型

適合：手腳冰冷、經前不適、下腹容易涼

材料（1–2 杯）：



紅酒500 ml、肉桂棒1支、薑片1–2片、黑糖1–2湯匙、柳橙片2片

做法：

Step1、薑片、黑糖與少量紅酒小火加熱至糖融化

Step2、加入其餘紅酒、肉桂與柳橙片

Step3、微微冒熱氣即關火，靜置5分鐘

喝起來的感覺：溫暖厚實、不燥熱，是冬天最安心的一款。

② 放鬆助眠型

適合：壓力大、腦袋停不下來、想放鬆的族群

材料（1–2 杯）：



紅酒 500 ml、蘋果片 3–4 片、丁香 2 顆、八角 ½ 顆、香草精 2–3 滴

做法：

Step1、香料與蘋果小火加熱 3–5 分鐘

Step2、加入紅酒，維持微溫加熱 8–10 分鐘

Step3、關火靜置後飲用

喝起來的感覺：香氣柔和、酒感偏輕，適合睡前1–1.5小時小杯飲用。

③ 養顏抗氧化型

適合：熬夜後、氣色差、想輕盈微醺

材料（1–2 杯）：



紅酒 500 ml、藍莓或覆盆子 1 小把、枸杞 1 小撮、檸檬皮少量、蜂蜜 1 湯匙

做法：

Step1、水果、枸杞與檸檬皮小火加熱 3–5 分鐘

Step2、加入紅酒微溫加熱

Step3、關火後加入蜂蜜拌勻

喝起來的感覺：酸甜清爽、酒感最輕，週末或熬夜隔天很適合。

營養師提醒：熱紅酒要「健康喝」，記住這2點

酒精量要控制：女性每日不超過 1 杯（約 120–150 ml） 糖分越少越好：自製時以天然柑橘果汁、少量蜂蜜取代砂糖，身體負擔更小

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權,請勿轉載!】

