熱線兩小時！相較川普輕描淡寫 分析揭習近平強硬提台灣背後目的

編譯張渝萍／綜合報導

美國總統川普與中國國家主席習近平4日進行了一次長時間通話，兩人談及台灣、伊朗、烏克蘭與大豆議題等等，為川普今年4月訪中準備。

儘管川普稱這場對話「極佳」、「長時間且深入」，並稱台灣議題是雙方談論的多項議題之一；但中國可不這麼認為，中國官媒對這次通話描述強硬許多，凸顯台灣是談話的核心焦點，還強調美國對台軍售「需謹慎」。

專家分析指，習近平的表態有明顯的針對性，是在告訴川普：「等你4月來訪，要對台灣議題進行嚴肅、正式的面對面討論，因為這對我來說很重要！」

廣告 廣告

川普與習近平通話談及台灣，相較川普輕描淡寫，中國官媒強調「台灣」是此次通話核心議題。（圖／翻攝自白宮官網）

中國官媒特別點名台灣

《紐約時報》引述知情人士指出，川普與習近平這次通話持續將近兩小時。川普事後在Truth Social上表示，兩人對話「非常棒、時間很長很充分」。他稱兩人談到伊朗、俄烏戰爭、增加中國採購美國大豆、4月川普訪中等相關事宜等等。川普也稱兩人有談到台灣，但只當作多項議題中的一項。

但《紐時》指出，相較川普的輕描淡寫，中國官媒提及台灣一事時，態度強硬且尖銳，顯示台灣是中共重視的核心議題。

根據中國官媒說法，習近平向川普表示，美國對台灣的立場是「中美關係中最重要的問題」，並強調中國「絕不允許台灣從中國分裂出去」，「美國必須以極其謹慎的態度處理對台軍售問題。」

習近平展現對台強硬立場

美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）約翰桑頓中國中心主任哈斯（Ryan Hass）表示，習近平的說法明顯「直接且尖銳」。他指出，習近平很明顯就是想現在先劃下界線，「以便在國內以及對川普展現自己在台灣問題上的強硬立場」。

哈斯認為，習近平是在為四月會面鋪路，等於是在告訴川普：「你四月來訪時，要準備好就台灣問題進行一次嚴肅、正式的討論，因為這對我非常重要。」

紐約顧問公司Teneo董事總經理吳佳柏（Gabriel Wildau）表示：「習近平強調台灣，可能反映中方對川普政府近期批准大型對台軍售方案的不滿，但目前看來，這項議題不至於破壞美中雙方目前的休戰狀態。」

歐亞集團（Eurasia Group）中國業務部主管米勒（David Meale） 向CNBC表示，中國似乎是在提醒華盛頓「紅線在哪」，同時也試圖避免採取任何可能危及川普四月訪中計畫的行動。

Evercore ISI首席中國宏觀分析師王尼歐（Neo Wang）則指出：「川普以交易為導向的思維，對北京而言反而是一種優勢。」

白宮官員匿名：美國對台政策未變

美國在「一個中國政策」下承認北京政府是唯一的中國政府，並與中國維持正式外交關係；同時，美國僅「認知到」中國認為台灣屬於中國的立場，並與台灣政府保持非正式關係。一名白宮官員在匿名情況下表示，美國對台政策並未改變。

《紐時》分析指，習近平此次強調台灣問題，也正值川普曾威脅入侵並接管其他主權國家的背景之下，因此有專家擔憂，川普可能不會阻止盟友或對手採取類似行動。

川普對台態度難預測

此外，川普也明確表示，他願意在台灣問題上維持微妙平衡，以避免激怒北京；去年，美國政府曾擋台灣領導人過境紐約，以免影響與中國推動貿易協議及峰會安排。

川普上月接受《紐約時報》訪問時，還表示台灣對習近平來說，「是一種自豪感的來源」，並稱：「習近平認為台灣是中國的一部分，他打算怎麼做那是他的事。但我已經向他說過，若他這麼做我會非常不高興，我不認為他會這麼做，我希望他不要這樣做。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

飄怪味、住客生病！美Airbnb藏生物實驗室 中國籍屋主曾涉2023年舊案

台積產能2028年4成落地美國 龔明鑫回應

黃國昌轟AIT介入內政！行政院：「黃前立委」的說法可能會遭到利用

川習通話談台灣！黃國昌曝美國「強人政治」：重視價格不在意台灣主權

