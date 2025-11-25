熱線順序 學者：美陸關係優先

美國總統川普在與大陸國家主席習近平通話後，隔不到12小時即打電話給日本首相高市早苗，特別是在陸日關係緊張之際，備受關注。前民眾黨主席柯文哲呼籲，台灣要扮演和諧的平衡點，不要成為對立的衝突點；另外，有國內學者認為，川普通話的先後順序，顯示美國將美陸關係視為首要，接著才是盟國。

針對陸日衝突，民眾黨主席黃國昌昨日轉述，前黨主席柯文哲說，「對我們來講，台灣應該在東亞區域和平穩定上，扮演和諧的平衡點，而不要成為對立的衝突點」，強調區域和平、安全、穩定對於台灣安全至關重要，當大陸、日本發生對立衝突時，應呼籲各方更理性對話，而不是在旁邊火上加油，讓對立更加激化。

輔大日文系特聘教授何思慎認為，川高通話強調維持美日合作與維持區域穩定，顯見美方可能要求日本修復陸日關係。何思慎表示，高市早苗起初敢發表「台灣有事」言論並抱持堅定的立場，背後可能獲得美方的認可，然而，所引發的陸日衝突加劇可能損及美陸關係，因此川普致電高市勢必提醒日本維持區域局勢穩定，才能維繫美日互信。

淡大外交系助理教授陳奕帆也分析，川普打電話給高市，意思也是要日本收斂一點，對川普來說美日、美韓都是區域關係，美陸才是目前高於一切的最重要、也最需要穩定的關係；因此，大陸希望藉美國之力來約束日本，川普也不希望日本因台灣議題而搞砸美陸現在的態勢。

但國安學者陳文甲認為，川普在與習近平通話後立刻致電高市，象徵美方刻意展現「先與中溝通，隨後與盟友同步」的態勢，強化美日協調不會因美陸對話而被邊緣化；此舉也向大陸釋放一種信號，就是美陸雖談判，但日本仍是處理台海與印太局勢的核心夥伴。