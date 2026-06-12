熱翻了！ 彰化市區昨晚傳3871戶跳電 凶手是「牠」

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〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市泰和路一帶將近4000戶居民在昨天(12日)晚上都熱翻了，因為正在吹電扇與冷氣，卻突然就停電了。台電彰化區處表示，這是因為架空分段開關鳥獸害及地下四路開關不良導致饋線跳脫，第一時間就派員搶修，歷經5個多小時終於全數復電。

台電彰化區處表示，這起停電事件在昨天傍晚5點49分接獲通報，經巡檢後確認停電原因是架空分段開關鳥獸害及地下四路開關不良導致饋線跳脫，才會造成彰化市泰和路三段、泰和路二段、金馬路及泰和中街一帶，共計3871戶停電。

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經過台電人員搶修，在昨天晚間7點14分復電2234戶，晚間8點33分再復電522戶，最後在深夜11點15分已全部復電。

不過，因為連日進入梅雨時節，潮濕的熱夏夜晚卻碰到停電，讓停電戶全都跳腳了，最可怕的就是沒有電，又熱又沒辦法吹電扇與冷氣，還要搶救冰箱的冷凍食材，尤其上班、上學的全都回家了，不少人忍著熱，還要出清冰箱無法久放的食物，有人則是抱著冷凍食材去求助親友，還好在深夜11點15分就全數復電，不然有人都說要去親友家投靠，因為沒吹電扇與冷氣怎麼睡覺。

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