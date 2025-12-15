即時中心／徐子為報導



網紅「館長」陳之漢近年態度轉向親中，也親自多次前往中國。館長之前多次撐，中國網友都希望他開啟直播帶貨服務，他陸續申設了抖音、小紅書等中國社群平台帳號，好不容易終於在抖音開直播的館長出師不利，首度直播就因「不可抗力因素」遭封。





昨（14）日館長中國抖音首度直播，他將焦點放在抖音帳號影片上，他開心表示：「開播10分鐘10萬人是什麼概念？天哪，我在台灣沒辦法想像，感謝大家」。昨在廈門直播中也表示｢謝謝大家送禮物，我們叫斗內，教教我這什麼東西，第一次來這預熱，這畫面好帥特效超多」，也帶大家參觀正在裝潢的辦公室。



不過有人爆料，館長開播後不知為何遭封？館長曾2度試重開，結果還是沒成功，對此，館長本人並未回應。



館長過去就曾抱怨，自己沒辦法開通抖音帳號，bilibili（以下稱B站）帳號也開不起來，後來中國網友告訴他有「申訴管道」。館長也自爆料稱，原來是他自己被列為「特殊分子」，要有人「在背後幫助」。消息曝光後，館長才順利開通抖音帳號，不料開播仍遇到不明阻礙。





原文出處：快新聞／熱臉貼冷屁股？傳館長進駐抖音「出師不利」 開播慘被封

