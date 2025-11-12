熱舞太忘我「私密處大曝光」挨轟 泰國妹道歉：別怪主辦單位

一名女子在紋身比賽熱舞時走光，引起網友不滿。圖／翻攝自The Thaiger

日前泰國北標府舉行一場紋身大賽，其中一名奪得亞軍的女子熱舞時，下半身大走光，私密處遭暴露在外，賽後畫面在網路上瘋傳，遭網友批評有些不妥，同時怪罪主辦方及其他參賽者未提醒女子、阻止行為；對此女子也在社群發布聲明致歉。

日前泰國北標府舉行紋身大賽，其中一名女子熱舞時沒有遮住下半身，導致私密處曝光，最終贏得亞軍，引起網友熱議；熱舞畫面在社群瘋傳，網友指出女子「連內褲都沒有穿」、「裙子下方是空的」，甚至批評「這根本不是紋身比賽」。

廣告 廣告

根據《The Thaiger》報導，紋身大賽已為第3屆舉行，女子比賽結束後被宣布奪得亞軍，還可贏得2000泰銖現金獎勵；不過網友認為女子走光的行為不妥，呼籲當局應採取行動、給予女子及主辦單位懲處，對於明年賽事應加以督促甚至停辦。

一名女子在紋身比賽熱舞時走光，引起網友不滿。圖／翻攝自The Thaiger

女子在輿論壓力下，於社群發布聲明道歉，澄清賽前準備時已於私處貼了遮蔽物，可能在表演前脫落了，加上賽前大量飲酒，導致發生魯莽行為，盼網友不要再批評主辦方，強調行為與主辦單位無關。

報導指出，該名女子事後可能因違反刑法第388條在公共場所暴露身體而被起訴，最高可被處以5000泰銖罰款；不過目前主辦單位尚未針對此爭議回應。



回到原文

更多鏡報報導

網傳「日本48小時驅逐非法中國移民」！他還原真相：攏係假

2歲兒眼傷送醫…竟是狠心母「親自弄瞎他」！驚見7歲女兒疑「也被害到失明」

真有人買！博物館推「蟑螂咖啡、螞蟻特調飲」口感焦香帶點微酸