熱舞婆婆媽媽助陣 宜蘭打詐全民一心強力登場

打詐全民一起來宜蘭警方請來婆婆媽媽一起反詐。（宜蘭警方提供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣政府警察局二十二日舉辦十二月份「打詐儀錶板」宣傳，面對詐騙手法快速翻新，警方除持續強化科技偵查與跨機關合作，更積極導入社區力量參與宣導，會中特別請來蘇澳蘇西里的甜心媽媽，她們以熱情的舞蹈提醒大家必需拿出熱情反詐，不要讓詐騙集團無機可乘，會中也頒發阻詐有功人員，感謝金融機構、超商與第一線員警同心打詐。

依打詐儀錶板統計，宜蘭縣今年每月平均受理詐騙案件二佰四十七件、財損約一億多元，較去年同期明顯下降，受理數與財損金額比較今年上下半年數據，案件與財損亦呈逐步下降趨勢，顯示檢警聯手打詐已見成效。警方同時公布今年一至十一月查緝成果，共破獲詐欺集團三十九件、三佰零七人，其中偵破一起不動產詐欺案，歷經十一個月溯源追查，查扣槍枝、爆裂物及不法所得不動產約五千二佰多萬元，展現強力掃蕩決心。

為強化高風險族群防詐意識，警方特別邀請蘇澳鎮蘇西社區律動班「蘇西甜心姐妹」以歌舞劇方式演出反詐情境，生動重現假投資、假交友詐騙手法，寓教於樂、反應熱烈。局長劉炯炫也提醒，近期假網拍詐騙猖獗，切勿依指示轉帳驗證，遇疑請立即撥打一六五和一一0查證。