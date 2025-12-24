熱舞學生當面致歉！王ADEN「私下暖心反應」曝光 求情老師1事

娛樂中心／綜合報導

王ADEN日前參與桃園某高中校園演唱會，演唱途中因一名學生被社團老師拱上台熱舞，讓他當場變臉蹲坐舞台，氣氛陷入尷尬，事後發文更被質疑公審、霸凌學生，導致跨年演出及校唱接連遭到取消。當時鼓勵學生熱舞的老師，隨後透過貼文還原事件始末，同時公開王ADEN事發後的真實反應。

王ADEN校唱臭臉，引發一連串風波。（圖／翻攝自王ADEN IG）

該名老師回顧事件經過，表示學生相當喜愛王ADEN及歌曲〈雙重人格〉，因此鼓勵她在台下跳舞，希望能吸引王ADEN注意並被邀請上台。豈料，現場音樂與尖叫聲過大，學生誤會指示直接衝上台，意外引爆後續一連串風波，老師坦言當下相當傻眼：「整個就是知道完了，孩子也是興奮過頭回過神後，發現事情的不對勁。」

社團老師強調，王ADEN當下相當體諒當事學生。（圖／翻攝自社團老師Threads）

老師進一步指出，事發當天已帶著學生向王ADEN及經紀人致歉，王ADEN也相當體諒，「他當下很認真的和我細說，不要罵小朋友。」如今王ADEN捲入風波，眼見事件越演越烈，社團老師多次重申「我也真的謝謝王ADEN的體諒，不然大家不會知道，她（學生）真的一直在道歉」、「王ADEN本人真的體諒小朋友，我親眼所見，所以我一定要強調這件事」。

