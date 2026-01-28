《熱舞17》相隔40年拍續集 只剩女主角珍妮佛葛蕾回歸

《熱舞17》雖然是60年代的時空背景，但不落俗套的編舞與加上音樂，多年來續集都是呼聲甚大，如今真的要落實了（Fathom Events提供）

說來也許難以置信，1987年的電影《熱舞17》（Dirty Dancing），正式宣佈要開拍續集。而當年的男主角派屈克史威茲（Patrick Swayze）已於2009年過世，因此原班人馬只剩下珍妮佛葛蕾（Jennifer Grey）回歸。

《熱舞17》當年發行後，締造了超過美金2億元的收入，而一開始，這部片只是拍來當作VHS錄影帶（有誰還知道這是什麼嗎）發行的。話說當初錄影帶發明後，很多好萊塢電影公司嗤之以鼻，認為觀眾寧可選擇大銀幕，才不會在小小的電視機上看電影，因此有間叫做Vestron的公司，就靠著發行幾部好萊塢電影的錄影帶版權大發利市，才讓各大片商發現把商機拱手讓人，紛紛成立自家的錄影帶部門、停止對外授權電影的錄影帶發行。

失去了電影版權來源後，Vestron就突發奇想，不如乾脆自己投資拍片，拍攝給自家錄影帶發售之用的電影？這就像是今天Netflix投資自家的原創電影意思一樣。於是《熱舞17》就這樣誕生了，儘管拍攝過程遇上諸多阻撓，但在試映會上贏得全場觀眾的熱烈掌聲，讓公司最後改變決定，嘗試在戲院發行，不料造成了轟動。電影原聲帶一口氣3首主打歌都擠入前3名，主題曲〈(I’ve Had) The Time of My Life〉不只奪冠、還在奧斯卡拿下原創歌曲獎。

雖然Vestron這間公司日後倒閉，但是《熱舞17》多年以來以朗朗上口的歌曲，加上不落俗套的編舞與舞姿，特別是結尾前男主角把女主角高高舉起的扶腰動作，依然是許多人心目中的經典，成為日後許多愛情電影想要重現的片段。只是當男主角派屈克史威茲過世之後，似乎不太可能拍攝續集了。

如今正式確認續集會開拍，女主角珍妮佛葛蕾表示，粉絲多年以來一直希望想知道，劇中人寶貝如今下落何方，還有又會過上什麼樣的生活，「但這需要一點時間來召集人馬，才能在原版電影上打造出新的故事...我很高興說，不用再等太久了。」但她也提醒大家，沒有人可以取代已故的派屈克史威茲，「永遠不能試圖去重現那麼神奇的光彩，而是應該去做些不同的嘗試。」

《熱舞17》35週年版本預告

