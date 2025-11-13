熱蘭遮失智症協會 明菁寮健走

熱蘭遮失智症協會將於十五日上午於後壁區菁寮辦理健走活動（記者林怡孜攝）

記者林怡孜∕台南報導

為響應國際失智症月與協會成立廿一週年，大台南熱蘭遮失智症協會將於十五日在後壁區菁寮舉辦「熱蘭遮齊健走｜尋找生活新意義」健走活動。今年活動首度走出市區，結合後壁在地文化、人文導覽與健康倡議，將有超過一百五十位民眾、志工與失智家庭一同參與。

十三日記者會上，理事長白明奇強調，今年協會以「新治療、新生活、新意義」為三大推動主軸，期望透過新藥問世、生活型態改善與文化參與，讓失智症照護不只停留在醫療面向，更能提升患者與家庭的生命品質。白明奇說明，他自二００五年提出的「三動兩高，遠離失智」理念，多運動、多動腦、採健康飲食與積極社會參與，至今仍是失智預防的重要指引。他期盼藉由健走與藝術文化的介入，鼓勵民眾重新建立生活意義，活出更有力量的每一天。

本次健走特別選在菁寮舉辦，從具有一百廿五年歷史的德馨宮出發，由在地耆老與導覽團隊介紹菁寮的重要地位。健走隊伍也將走入菁寮老街與具建築美學特色的「聖十字架天主堂」，讓參與者以步行方式認識歷史場景與文化地景。