熱蘭遮ＡＲ導覽 第二期上線

重現四百年前荷治時期的熱蘭遮市鎮與街景，文化局推出「熱蘭遮ＡＲ導覽系統」第二期，結合最新研究成果與擴增實境技術，民眾只需使用手機或平板，即可透過ＡＲ走入十七世紀的安平，身歷其境體驗當時人們的生活視角。

文化局表示，第二期內容在現有的熱蘭遮ＡＲ導覽系統進行優化，結合成大建築系副教授黃恩宇研究團隊調查研究結果，重建世紀熱蘭遮市鎮與周邊台江內海全貌，民眾打開行動裝置，即可在現代街道上看見歷史疊合的景象。

黃恩宇指出，研究團隊依據一六四三年〈熱蘭遮市鎮地籍登錄簿〉、《熱蘭遮城日誌》、《東印度報告書》、《大員決議錄》、《臺灣長官致巴達維亞總督書信》等重要史料及各幅荷治時期地圖與建築圖像，對照日本時代地籍圖、等高線紀錄與遺構調查，參考荷蘭建築家西蒙．斯蒂文的理論著作，逐漸獲得現有研究成果。

第二期新增六個點位，包括妙壽宮、觀音亭、海山館、考古埕、石門國小、公11公廁；並有成大歷史系助理教授簡宏逸以史料為基礎，於四個點位（妙壽宮、觀音亭、石門國小、安平古堡點位一）融入故事情境及人物互動，讓民眾能穿越時空，感受歷史。