熱血不吵鬧！桃園打造低噪車聚新文化「靜音革命」成全國治理新標竿

桃園更首創與車友合作推動文化車聚，目前已辦理 12 場次，累積眾多正向回饋，成功從「取締」走向「文化協力」。圖：桃園市政府提供

「靜音革命文化車聚」是桃園市推動「文化車聚」政策的重要里程碑，象徵這項全國首創的創新治理模式，已正式走向多元化合作模式。市府運用「靜桃專案」的成熟經驗，導入類固定式聲音照相設備、開發AI 聲紋辨識，結合現場宣導與攔檢稽查，協助車友在合法、安全、低噪音的環境中享受車聚樂趣。

桃園推動「靜桃計畫」以來，噪音治理成效領先六都。與計畫實施前（111 年 6 月至 112年 5 月）相比，科技稽查效率提升3.9倍、噪音車攔查取締提升 2.9倍、環境音量平均下降 6 分貝、陳情案件減少 38%。除展現具體成效外，桃園更首創與車友合作推動文化車聚，目前已辦理 12 場次，累積眾多正向回饋，成功從「取締」走向「文化協力」。

市府導入類固定式聲音照相設備、開發AI 聲紋辨識，結合現場宣導與攔檢稽查，協助車友在合法、安全、低噪音的環境中享受車聚樂趣。圖：桃園市政府提供

環保局表示，「靜音革命文化車聚」並非要壓抑或消滅改裝車文化，而是推動一場文化轉換，透過自律倡議、科技輔助與現場對話，讓車友從被動接受管理，轉向主動維護公共安寧。許多車友也認同，改裝車文化值得被尊重，但也應兼顧市民安寧，才能讓興趣與權益取得平衡。

文化車聚也證明桃園的治理模式具有高度可複製性。透過「科技管制＋文化治理」雙軌並行，車友不僅獲得更友善、更合理的活動空間，也讓市府能以更高效率、更高精準度的方式管理噪音問題。未來將持續推廣至更多車友熱門聚集地，讓「寧靜」成為桃園的共同城市價值。

環保局呼籲，車聚活動應遵守「合法、安全、低噪」三大原則，避免蓄意催油、製造聲浪、高分貝音響播放等擾民行為。市府將持續鼓勵守法車友，提供正向認證；對蓄意違規者則依法取締，確保公共安寧不受影響。

桃園市政府將持續與車友合作推動文化車聚，並透過科技創新、制度創新與文化創新，桃園將持續引領全國噪音治理，讓「熱血不吵鬧、自律更帥氣」成為桃園新風格，也讓「寧靜」成為城市最具代表性的品牌。

