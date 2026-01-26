熱血來相會 宜蘭獅子會捐血活動不畏寒流場面溫馨

▲ 宜蘭獅子會捐血活動獅友多人到場響應服務合影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭獅子會發起的「熱血來相會」活動，1月25日在宜蘭市宜興路一段125號富士達保險經紀公司蘭陽三區部前熱鬧進行，並在好禮相送及豐富的摸彩品鼓勵下，從上午九到下午四時止共募取了328袋八萬二千CC的血液，對於連日寒流影響血庫嚴重血荒，注入一場及時雨。

有鑑於春節快到了，宜蘭獅子會在會長黃一哲及獅友的籌畫下，結合富士達保險經紀公司蘭陽三區部等單位共同辦理捐血救人計畫，凡捐血一袋250CC民眾除可獲得聯合勸募200元禮券或新月電影票一張，以及泡湯券、愛心傘、愛心襪等禮品，另有11台腳踏車及除濕機、炒鍋、毛毯、保溫瓶、禮券等豐富禮品供抽獎，並安排國際獅子會300A5區宜蘭縣抗糖教官到場，免費為民眾量測血糖值，現場一早就吸引很多民眾主動挽袖捐出熱血，場面溫馨。

▲現場等候捐血民眾排長龍熱烈場面。

黃一哲會長感謝宜蘭捐血站的配合，派出大型捐血車及護理人員到場支援，也特別感謝國際獅子會300A5區第五專區主席陳勝村、第七專區主席李柏羲及第十六分區主席黃至銘及宜蘭縣多個分會會長到場加持，並捐贈社會服務金及飲料來慰問，讓活動倍感溫馨光彩。

另外，宜蘭聯合勸募基金會執行長陳凌鳳也專程到場致贈「感謝狀」，代表基金會董事長薛敏誠感謝獅子會協助採用基金會禮券回饋社會。

▲捐血民眾幸運抽到腳踏車高興與宜蘭獅子會長黃一哲(右)及富士達保經副總留影。

宜蘭獅子會會長黃一哲表示，獅子會以服務社會為宗旨，「有需求的地方就有獅友服務」，今天的捐血活動原本以為寒流低溫能有250袋就可以，詎料到下午捐血民眾陸續排隊，衝破了300袋，最後捐血站統計共募取了328袋，宜蘭的鄉親朋友實在太熱情太有愛心。(照片記者林明益翻攝)