熱血來相會 宜蘭獅子會捐血活動不畏寒流場面溫馨
【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭獅子會發起的「熱血來相會」活動，1月25日在宜蘭市宜興路一段125號富士達保險經紀公司蘭陽三區部前熱鬧進行，並在好禮相送及豐富的摸彩品鼓勵下，從上午九到下午四時止共募取了328袋八萬二千CC的血液，對於連日寒流影響血庫嚴重血荒，注入一場及時雨。
有鑑於春節快到了，宜蘭獅子會在會長黃一哲及獅友的籌畫下，結合富士達保險經紀公司蘭陽三區部等單位共同辦理捐血救人計畫，凡捐血一袋250CC民眾除可獲得聯合勸募200元禮券或新月電影票一張，以及泡湯券、愛心傘、愛心襪等禮品，另有11台腳踏車及除濕機、炒鍋、毛毯、保溫瓶、禮券等豐富禮品供抽獎，並安排國際獅子會300A5區宜蘭縣抗糖教官到場，免費為民眾量測血糖值，現場一早就吸引很多民眾主動挽袖捐出熱血，場面溫馨。
▲現場等候捐血民眾排長龍熱烈場面。
黃一哲會長感謝宜蘭捐血站的配合，派出大型捐血車及護理人員到場支援，也特別感謝國際獅子會300A5區第五專區主席陳勝村、第七專區主席李柏羲及第十六分區主席黃至銘及宜蘭縣多個分會會長到場加持，並捐贈社會服務金及飲料來慰問，讓活動倍感溫馨光彩。
另外，宜蘭聯合勸募基金會執行長陳凌鳳也專程到場致贈「感謝狀」，代表基金會董事長薛敏誠感謝獅子會協助採用基金會禮券回饋社會。
▲捐血民眾幸運抽到腳踏車高興與宜蘭獅子會長黃一哲(右)及富士達保經副總留影。
宜蘭獅子會會長黃一哲表示，獅子會以服務社會為宗旨，「有需求的地方就有獅友服務」，今天的捐血活動原本以為寒流低溫能有250袋就可以，詎料到下午捐血民眾陸續排隊，衝破了300袋，最後捐血站統計共募取了328袋，宜蘭的鄉親朋友實在太熱情太有愛心。(照片記者林明益翻攝)
其他人也在看
宜蘭縣政府警察局舉行羅東及三星分局長聯合交接典禮
【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭縣政府警察局高層警官異動26日舉行布達交接典禮，分別有警察局主任秘書楊宗昆、羅台灣好報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
玩轉世界Fun寒假 宜蘭縣12校寒假英語營隊精彩登場
宜蘭縣政府即日起至28日上午8時至下午4時30分，攜手縣內12所參與「TFETP擴大引進外籍英語教學人員計畫」之學校，於寒假期間辦理多場主題英語營隊，打造充滿活力的「Fun寒假」學習環境，讓學生在假期中透過遊戲、體驗與創作，自然學習英語、拓展國際視野。本次寒假英語營隊主題多元，內容涵蓋世界文化探索、生活實境任務、SDGs環境永續及科技創作，透過外籍英語教師與本國籍教師協同教學，營造沉浸式英語學習情境，引導學生在真實互動中培養英語溝通能力與跨文化理解。在世界文化探索方面，北成國小以「Holidays Around the World」介紹光明節、灑紅節及萬聖節等節慶文化，結合藝術創作深化文化理解；凱旋國小「環遊世界大冒險」透過日本折紙、巴西嘉年華面具及菲律賓甜點製作，帶領學生探索各國文化特色；宜蘭國中「Bienvenido a México」以街頭舞蹈與塔可料理體驗墨西哥文化；蘇澳國中「Discovering Korean Winter」結合烘焙與音樂活動感受韓國冬季風情；復興國中「Cooler Than Colorful」則以手作友誼手鍊及菲律賓甜點 pastillas，營造溫馨互動的台灣好新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
金門線上公職財產申報抽籤 25人抽中實質審查
【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣政府今（26）日於縣府第一會議室舉行114年度公職人員財產申報實質審查抽籤作台灣好報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
FTISLAND來台頒獎! 粉絲扮成羊咩咩上台學羊叫 全場笑翻
生活中心／陳佳侖 台北報導韓國樂團FTISLAND年末限定演唱會「FTSODE」首度移師海外舉行，本週末一連2天在台大體育館1樓登場，演唱會以成員與PRIMADONNA（官方粉絲名）在去年共同累積的回憶為主軸，並結合頒獎典禮形式進行，3位成員皆身穿黑色西裝盛裝出席，2天共吸引約4500人次到場。民視 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
宜蘭冬山汽車修理廠火警 濃煙竄天幸無人傷
（中央社記者王朝鈺宜蘭26日電）宜蘭縣冬山鄉冬山路附近1間汽車修理廠今天上午發生火警，現場濃煙直竄天際，不時傳出爆裂聲響，經消防人員到場全力搶救後，火勢於上午8時15分受到控制，所幸無人受傷。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
宜蘭家扶寒冬送暖 幫助600多戶家庭滿載而歸迎新年
為讓扶助的弱勢家庭在歲末寒冬中感受社會溫暖，宜蘭家扶中心於今（廿五）日在宜蘭運動公園體育館舉辦「年菜有愛‧溫暖相聚寒冬送暖活動」，邀集近600多戶弱勢家庭共襄盛舉，每一戶扶助家庭皆獲贈一組愛心年菜、一份500元紅包及一組生活物資包含衛生紙、洗衣精等，協助扶助家庭減輕年節經濟壓力，感受來自社會的溫暖關懷。蒞臨現場關心與祝福來賓，宜蘭縣代理縣長林茂盛、立委陳俊宇特助梁嘉享、宜蘭市長陳美玲、宜蘭縣政府社會處長林蒼蔡、宜蘭縣議會議長張勝德特助莊淑如、宜蘭縣議員黃定和、林麗、林岳賢，市代連聖懷共襄盛會。「年菜有愛‧溫暖相聚寒冬送暖活動」特別邀請入圍金曲獎的創作歌手楊肅浩擔任開場演出，以溫暖而富有生命感染力的歌聲，為活動揭開溫馨序幕，活動也規劃「我最喜歡的年夜飯-兒童繪畫展」，每一幅 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
地檢署領軍！宜蘭招募「識詐種子講師」 提升公部門防詐量能
記者林坤瑋／宜蘭報導 為全面提升宜蘭地區打詐量能，從源頭強化公部門識詐與宣導能力，宜…中華日報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
宜縣資源循環與綠智能論壇 優良學生獎學金頒獎
記者林坤瑋／宜蘭報導 資源循環與綠智能論壇二十六日召集各界精英領袖人士在宜蘭縣政府二…中華日報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
宜蘭冬山汽車修理廠火警 (圖)
宜蘭縣冬山鄉冬山路3段1間汽車修理廠，26日上午發生火警，經消防人員到場全力搶救後，火勢於上午8時15分受到控制，所幸無人受傷，起火原因有待消防局後續調查。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
快樂過春節 宜蘭市公佈農曆春節垃圾收運時間暨大型廢棄物清運宣導
【記者 林明益／宜蘭 報導】在農曆春節前民眾都會打掃居家環境，清理出大量廢棄物，為了加強為民服務，讓市民朋友過台灣好報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
NBA／唐西奇換字母哥？資深媒體提出湖人「直接梭哈」方案
距離交易截止日不到兩周之際，資深媒體人西蒙斯（Bill Simmons）在最新一集節目中，拋出一個震撼聯盟的假想交易方案，直言若湖人選擇將唐西奇（Luka Dončić）送往公鹿，換回「字母哥」...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前 ・ 21則留言
傳蘋果將推20款新品：折疊款iPhone、低價MacBook與智慧家居Home Hub終於要來了！
根據最新的供應鏈消息與分析師預測，蘋果將在今年內展開近年來最密集的產品發表潮，總計可能有超過20款新品排隊登場。Mashdigi ・ 8 小時前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 114則留言
彰化警出包了！違停罰單驚現「民眾檢舉」鬧烏龍 警方坦承誤植
有彰化民眾在和美鎮新庄國小門口違停遭檢舉，收到罰單後發現罰單上有註記「民眾檢舉案件」，但由於該違規為非民眾可檢舉項目，民眾不禁質疑是警方開錯罰單。對此和美警分局強調，這是員警輸入罰單時誤植，後續已寄出更正通知書。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
滾燙熱水傾倒前夫身上！悍婦下場出爐
高市尤姓婦人懷疑陳姓前夫有新歡，還要求她搬離住處，竟趁他在沙發熟睡時，用大量滾燙熱水朝他背部傾倒，被高等法院高雄分院改依重傷害罪，判處徒刑5年8月，她不服上訴被駁回並定讞。 據了解，2021年11月8日，尤婦與陳男達成離婚協議後，搬離前鎮區住處，但偶爾會回來拿東西。隔年3月9日中午，尤婦回到該處，陳自由時報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
三立駕駛稱「恍神」撞銀行 律師批說謊：願無償幫受害者打官司
即時中心／林韋慈報導昨（23）日下午，台北市中山區南京東路二段交叉口發生一起驚人事故。67歲林姓駕駛開著三立採訪車，載著同事欲從國民黨部返回內湖公司，疑似闖紅燈衝撞進彰化銀行吉林分行。事故發生時，無辜路人站在馬路上遭攔腰撞擊，現場一度混亂，3至4名民眾被撞飛到路邊，甚至有一攤位直接遭撞入銀行內。林姓駕駛今（24）日以50萬元交保，並限制出海出境。而網路上有律師不滿駕駛的態度不佳，發聲表示，要免費幫受害者打官司。民視 ・ 1 天前 ・ 13則留言
一天工資全沒了！工地「矮牆上錢包」遭竊 損失達上萬元
地方中心／陳崇翰 基隆報導基隆市週日發生一起竊案，有四名工人在國立海洋大學作業時，其中一人疏忽，把隨身包包放在矮牆上，卻被路人盯上，只花了一分鐘，就把包包內的皮夾抽走，損失三萬多元，雖然小偷蓄意閃躲監視器，整個過程還是被監視器全程拍了下來。身穿灰衣，帶著帽子，這名全身包緊緊的男子，大白天鬼鬼祟祟在校園外，先是環顧四周，眼看四下無人，翻開一旁的包包，抽出皮夾，發現裡頭竟然放有大把鈔票，立刻偷走。現場人員：「我們人都不在，（4個人在這裡施工），我沒有我們在那邊做，就剩下兩個而已，在高空作業我在上面，東西才放在這邊，把這個包包打開錢包偷走。」校門口管制人員：「（出入人多不多）就假日應該是不會太多，因為現在學生也都回家了，現在已經寒假了，應該是路人或是陌生人。」男子以為熟門熟路，刻意躲閃監視器，但偷竊畫面全被拍下。（圖／民視新聞）男子以為熟門熟路，刻意躲閃監視器，但偷竊畫面，全被拍下。事發在週日下午2點左右，男子在海洋大學左側閒晃，意外發現一名施工工人的包包，就放在矮牆上，竟然立刻下手，快速翻開包包，拿走的皮夾。遭竊工人：「（被偷）上萬塊，背對他就是因為這樣，（一天的工資嗎）差不多，（那你會不會覺得這個小偷很可惡），可能他有需求吧。」基隆正濱派出所長陳炯維：「警方調查後發現一男子，將郭姓民眾錢包取走，已鎖定對象，全案積極偵辦中。」工人薪水被偷，超無奈，自我調侃，小偷有需求。（圖／民視新聞）工人薪水被偷，超無奈，自我調侃，小偷有需求。不過幸好警方已經鎖定了一名慣竊，只希望能盡快把血汗錢找回來。原文出處：一天工資全沒了！工地「矮牆上錢包」遭竊 損失達上萬元 更多民視新聞報導黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了中年男不便於行上街乞討「每日不到345元」 當局一查：他放高利貸兄妹涉聯手討債 妹約見面兄拿刀槍逼還錢民視影音 ・ 13 小時前 ・ 2則留言
天道盟會長黑狗遭斷腳筋！竟是他為義父尋仇 檢依重傷害未遂起訴
回顧案情，徐鉯翔過去認高寶勝為義父，也知悉過去賴億營曾找人來圍毆高寶勝，並導致其最終跛腳、行動有所不便，記恨在心中。徐為了替高尋仇，找來友人王銘緯一同策畫復仇，並派人跟監賴億營，於去年的12月1日掌握其人在台北市萬華區中華路停車場的行蹤。隨後，徐鉯翔、王銘緯...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 發表留言
衛福部提「斷片觀察室」 基層：別過分期待急診！請家屬認命清便溺
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 每到尾牙季節，國內醉酒鬧急診室的新聞時有所聞，衛福部次長林靜儀接受媒體採訪時，提出可參考國外，考慮設「斷片觀察室」安置醉酒者。台北市醫師職業工會今（26）日發聲，強調這一類咎由自取的娛樂行為令人厭煩，「最後很可能在急診睡了一覺就出院」，認為不要對急診有過分的期待，若無法在事前克制行為，就請家屬認命的清理酒醉者造成的髒...匯流新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言