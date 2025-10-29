熱血傳愛！社團法人臺中市日月慈善協會攜手善團 10/30辦理捐血活動為生命加油

【警政時報 江雁武/台中報導】社團法人臺中市日月慈善協會長期致力公益服務，秉持「熱心捐血，愛心無限」的精神，將於114年10月30日（星期四）上午10時至下午5時，在臺中市南屯區文心路一段167號舉辦大型愛心捐血活動，號召民眾踴躍響應，以實際行動守護生命、補充血庫能量。

捐血一袋救人一命，日月慈善協會10月30日邀您一起傳愛。(圖/記者澄石翻攝)

特別的是，此次活動邀請到中華職棒知名選手林益全親臨現場，號召球迷與民眾一同捐血做愛心。林益全表示：「能用自己的影響力帶動更多人參與公益，是身為職業球員最有意義的事。捐血不僅是付出，更是傳遞生命希望的方式。」他也鼓勵球迷當天攜家帶眷共同響應，用熱血為社會加油打氣。

活動當天凡完成捐血者，即可獲得精美禮品一份。捐血250cc贈送全聯禮券200元與海王折價券200元；捐血500cc則可獲得全聯禮券400元及海王折價券200元，感謝每位捐血人的善心與行動。主辦單位提醒，捐血須攜帶身分證件，避免空腹前往並保持充足睡眠；非B、C型肝炎帶原者及無發燒症狀者方可參與捐血。

此次活動由日月慈善協會主辦，南屯區公所、臺中市議員周永鴻服務處、聯邦銀行北台中分行、樺泰飲料店、異饌食品有限公司、豐悅香業有限公司、雅豐不動產團隊、日月洋酒、海王蝦蝦熱炒及得身心醫學向上診所等多家企業與團體共同協辦，展現社區與企業攜手行善、共創溫暖城市的力量。

日月慈善協會榮譽理事長吳俊明表示，，捐血不僅是愛的傳遞，更是延續生命的重要行動。協會每年定期舉辦多場公益活動，包括關懷弱勢、急難救助與社區服務，希望藉此凝聚更多社會能量，共同打造溫暖城市。

理事長葉庠義也感性指出，近年醫療用血需求持續上升，每一袋血液都可能拯救一條生命，期盼更多民眾能踴躍挽袖捐血，用行動傳遞希望。

活動現場除捐血車服務外，亦有志工團隊提供諮詢與引導，並準備貼心茶水與休息區，讓民眾在輕鬆氛圍中完成捐血。主辦單位誠摯邀請民眾呼朋引伴，與林益全一同參與這場充滿愛與溫度的公益行動。捐血一袋，救人一命；日月慈善協會邀您共襄盛舉，讓愛心持續循環不息。

