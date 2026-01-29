熱血助人迎新年 北港媽祖文化推廣隊捐血活動湧人潮

北港媽祖文化推廣工作隊於北港運動公園舉辦捐血活動。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲林新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】農曆新年將至，春節前後為醫療用血需求高峰期，為紓解醫療用血需求，北港媽祖文化推廣工作隊29日在北港運動公園門口舉辦捐血活動，一早便吸引大批民眾前來響應，紛紛挽袖捐血。北港鎮長蕭美文、北港朝天宮副董事長吳炳俊、北港媽祖文化推廣工作隊榮譽隊長張淑萍、隊長胡大中等人親自到場支持，邀請民眾挽袖捐血，以實際行動傳遞愛心，迎接嶄新的一年。

北港媽祖文化推廣工作隊於北港運動公園舉辦捐血活動，北港鎮長蕭美文、北港媽祖文化推廣工作隊榮譽隊長張淑萍、隊長胡大中等人親自到場支持，號召民眾一起挽袖捐血救人。（圖／記者洪佳伶攝）

北港媽祖文化推廣工作隊榮譽隊長張淑萍表示，活動今年邁入第十六年，歲末之際，感謝各地信眾與鄉親踴躍參與，至今累計參與人數已超過一萬人次，捐血袋數突破兩萬袋，並連續多年榮獲內政部表揚為《捐血績優單位》。透過大家熱心捐血，不僅協助醫療單位補充血庫，也讓更多人感受到媽祖庇佑下的善念與溫暖。希望這份歲末的愛心與善念，能凝聚社會正能量，一起為社會帶來更多溫暖與關懷。

北港媽祖文化推廣隊榮譽隊長張淑萍、隊長胡大中等人，邀民眾一同挽袖捐熱血。（圖／記者洪佳伶攝）

北港媽祖文化推廣工作隊隊長胡大中表示，今年的捐血活動能順利舉辦，要感謝各界善心人士與企業的熱心贊助與支持。感恩贊助單位：信德塑膠有限公司、安益製圖工作室、沛鴻工程有限公司、張智隆、高雄朝后宮主委林志成、鰻皇居烏魚子、住屋室內裝修工程有限公司、雲嘉調頻廣播電台FM93.3及北港媽祖文化推廣工作隊，讓活動更加圓滿。

善心人士與企業的熱心贊助捐血活動贈品。（圖／記者洪佳伶攝）

此外，為回饋熱心捐血的民眾。胡隊長進一步指出，凡成功捐血250cc者，可獲贈北港媽祖抱枕、北港媽祖腰包、北港媽祖零錢包、北港媽祖娃娃包、手工精油皂、北港媽祖胸章；完成捐血500cc者，則可獲贈北港媽祖抱枕、北港媽祖防水提袋、北港媽祖腰包、北港媽祖零錢包、北港媽祖娃娃包、北港媽祖胸章。為表彰熱心善行者，捐血500cc前50名特別加贈LED燈媽祖一尊，第51至70名贈送媽祖抱枕收納被，第71至120名加贈送媽祖茄芷斜背包，捐血贈品使用雲嘉電台環保袋裝，以感謝眾多善心人士的無私奉獻。

台中捐血中心-企劃課朱健維表示，中彰投雲血液處於嚴重不足的狀態，會缺血原因如年節將近，民眾忙碌、外出返鄉、出國遊玩，加上天氣冷，感冒、生病的人會增加、學生放寒假…等，以上總總因素，導致捐血量下降，但醫療用血需求並不停歇，目前各血型庫存，A型4.2天、B型5.1天、O型3.7天、AB型5.8天，皆不到11天的安全庫存量，邀約大眾一起來捐血，為了年曆年節醫療用血盡一份心力，傳遞愛心，後續北港地區還有以下日期有捐血活動，每個月8日9:30~16:00在北港運動公園，另外1月30日（五）； 2月9日（一）～ 2月14日（六）； 2月23日（一）～ 2月27日（五）9:30~15:30在武德宮左側停車場，邀約大家捐血做愛心。