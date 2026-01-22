熱血同行守護你我 國際同濟會台灣總會24日舉辦公益捐血

農曆春節將屆，加上天氣寒冷，血荒嚴重，國際同濟會台灣總會第五十二屆廿四日舉辦大型公益捐血活動，邀民眾挽袖捐血送好禮。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

響應捐血月，守護社會用血安全，國際同濟會台灣總會第五十二屆將本週六於新竹捐血中心竹北愛心樓舉辦大型捐血公益活動，號召社會大眾以實際行動傳遞愛心、延續生命希望。

同濟會表示，由於農曆春節將屆，加上天氣寒冷，使得各型血液都未達七天安全庫存量，Ａ型和Ｏ型更不足三天的安全量，因此以「熱血同行、守護你我」為主題，由國際同濟會台灣總會、國際同濟會台灣總會竹苗區共同主辦，並集結新竹、苗栗地區多個同濟會協辦，展現民間社團齊心投入公益的行動力。

廣告 廣告

主辦單位表示，面對血庫常態性吃緊的現況，希望透過具規模且溫暖的捐血活動，鼓勵更多民眾踴躍挽袖捐血，讓「一袋血，救一命」不只是一句口號，而是持續發生的善行循環。

為感謝捐血者的無私付出，活動當天特別準備多項回饋好禮，捐血二百五十cc 贈送全聯禮券二百元，捐血五百cc或分離術捐血，贈送全聯禮券四百元及衛生紙一串，而首次捐血者 另加碼贈送全聯禮券二百元。

凡完成捐血者，現場還可兌換紅豆餅、豆花、雞蛋糕等暖心點心，亦邀請徐美容老師現場揮毫書寫春聯，增添年節溫度與文化氣息；當日亦將視現場狀況加碼提供多樣實用贈品。

國際同濟會長期致力於兒童關懷與社會公益，此次捐血活動不僅是一次愛心行動，更是凝聚社會正能量的重要平台，誠摯邀請符合捐血資格的民眾踴躍參與，一同用熱血守護你我，用行動讓愛延續。