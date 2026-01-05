熱血導師突發意外 花蓮南區某國中啟動心輔機制

花蓮南區某國中教師，在元旦假期期間，不幸車禍身亡，由於他是班級導師，且平時與校內師生相處融洽、深受學生喜愛，學生得知這項消息，都無法接受，學校今（5）日啟動校園安心輔導，穩定學生情緒。

校方表示，這名老師雖然是代理教師，但教學非常認真、關心偏鄉教育，與師生關係都非常好，不幸驟逝，全校師生都震驚難過，由於老師是主科教師且是班導師，學校也已協調人員代理。