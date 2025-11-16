熱血捐血愛心不間斷 信義分局宣導反毒識詐守護民眾安全

MEITU 20251116 114128969

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】亞太急難關懷救助協會與台北市南京獅子會於日前在信義區 ATT 4 FUN 旁舉辦「因為有您讓愛延續 熱血再沸騰」捐血公益活動，號召民眾一起捐血做愛心，特別邀請臺北市政府警察局信義分局參與活動進行犯罪預防宣導。信義分局於現場設攤，透過有趣的小遊戲與互動方式，向民眾傳遞「反毒、防竊、識詐」的重要觀念，讓大家在做公益的同時，也能提升自我防護意識，讓更多市民能輕鬆學習犯罪預防的知識，將法治觀念深植日常生活中。

廣告 廣告

MEITU 20251116 114221563

信義分局表示，希望藉由這次活動，讓更多人了解吸毒對身體與生活造成的嚴重影響。警方呼籲民眾要勇敢拒絕持有、施用及販賣毒品，毒品不僅會損害健康，更可能造成一輩子的遺憾。另也特別針對防竊進行宣導，提醒市民應注意保管好自己的財物，避免將貴重物品隨意擺放或暴露在外，對於住家安全，警方建議安裝基本的防盜設備，如門窗加固、監視攝像頭等，以加強防竊設施。

MEITU 20251116 114241820

此外，信義分局長李憲蒼也特別提醒民眾留意近期常見的各類詐騙手法與話術。詐騙集團常假借政府、銀行或網購平台名義發送簡訊或連結，誘使民眾輸入個資或帳號密碼。近期政府發放「普發現金一萬元」補助，民眾務必提高警覺，政府不會主動以簡訊或連結方式要求輸入信用卡卡號或銀行帳號，切勿點擊可疑連結，以免受騙上當。在此呼籲民眾，如遇可疑訊息或電話，應冷靜查證、撥打 165 反詐騙專線或 110 報案電話。