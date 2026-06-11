熱血民眾大集合！正德愛心廚房X捐血站為生命加油

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▲熱血捐愛不間斷！正德愛心廚房攜手臺東捐血站號召民眾挽袖捐血，傳遞生命希望。

【記者王苡蘋／綜合報導】財團法人正德臺東分院附設愛心廚房今（11）日上午8時攜手臺東捐血站舉辦愛心捐血活動，吸引眾多民眾熱情響應，紛紛挽袖捐出熱血，以實際行動幫助有需要的病患，為社會注入溫暖力量。

活動現場氣氛熱絡，許多民眾一早便前往參與捐血，希望透過自身力量為醫療用血盡一份心力。為感謝捐血人的善舉，活動特別獲得蘊之米熱心贊助，提供營養美味的米饅頭，讓民眾在捐血後能補充體力、照顧腸胃健康，也讓參與者感受到滿滿的關懷與溫暖。

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正德臺東愛心廚房表示，捐血不僅是拯救生命的重要善行，更是社會互助精神的具體展現。透過與臺東捐血站合作，希望喚起更多民眾對血液庫存的重要性認識，鼓勵大家定期捐血，讓愛心持續循環，幫助更多需要輸血治療的患者。

不少完成捐血的民眾也分享參與心得，認為捐血是一件利人利己的好事，能夠透過簡單的行動幫助陌生人延續生命，感到相當有意義。現場更有不少民眾表示，未來將持續參與捐血活動，將愛心化為實際行動。

正德臺東分院及臺東捐血站感謝社會各界熱情支持，未來也將持續辦理各類公益活動，結合社會資源推廣捐血觀念，號召更多民眾加入愛心行列，共同打造充滿關懷與溫暖的社會。

此外，正德佛堂高雄總院預計於115年10月4日在衛武營國家藝術文化中心周邊舉辦「親子派對公益健走活動」，歡迎親子家庭及社會大眾踴躍參與，以健康運動結合公益關懷，攜手傳遞愛與希望。活動詳情可洽詢07-3703456。（圖╱記者王苡蘋翻攝）