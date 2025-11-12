熱血猛男「泳圈」大雨救友 順道助阿嬤...家屬出面道謝了

一群男子在宜蘭民宿遭遇淹水，原本只打算救受困的朋友，沒想到途中遇到一位阿嬤需要協助。（圖／Threads@ 0423mark授權提供）





受到鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，連日豪雨狂炸，宜蘭地區多處傳出淹水災情，街道成河、民宅進水，許多民眾受困家中動彈不得。而就在這場突如其來的災情中，一群男子在宜蘭旅遊時，原先只單純要拯救受困的友人，卻遇上另外需幫助的阿嬤，讓他們意外成為溫暖人心的「臨時救難英雄」。

當事網友昨（11）日於社群平台Threads發文表示，當時他們住宿的民宿外已出現明顯淹水，同行友人因外出購物被困在外、無法返回民宿。眾人見狀，立刻決定拿著游泳圈出門救援，準備涉水前往協助被困的朋友。未料途中遇見一名焦急的阿公攔下求助，表示家中阿嬤因雙腳無力無法上樓避難，被困在一樓的積水中，情況相當危急。男子們毫不猶豫，立即趕往協助阿嬤脫困。

廣告 廣告

從曝光的影片可見，這群男子光著上身、僅著內褲在積水的街道中冒雨前行，水深已到膝蓋，甚至能原地游泳。畫面一轉，男子們抵達阿嬤家時，屋內已是一片汪洋，家具、家電全數泡在水裡，狀況相當慘烈。原PO也在文中直言：「第一次遇到淹水，真的太可怕了」。

在 Threads 查看

影片曝光後，立刻引起大批網友熱烈回應，不少人留言讚嘆：「這一連串不是巧合是緣分，還好遇上你們很有愛啊」、「玩的時候注意安全，水很髒，你們好善良還進去幫阿嬤，一定會有好報」、「請小心電，你們真的好棒，但要注意安全唷！」、「真的還好遇到你們，英雄不一定披著披風，可能是帶著泳圈！請小心水裡的細菌注意身體！」

其中，被救阿嬤的家人也在留言區現身感謝，表示：「那是我姑姑跟伯父！有你們真好，我爸媽家也淹水，整個也完全過不去救他們，只能叫他們往上！結果阿嬤沒力上去，超級擔心阿嬤姑姑他們，謝謝你們！」

更多東森新聞報導

宜蘭停班課假圖卡瘋傳 警方要查了

蘇澳「計程車博物館」泡水！ 網見出太陽嘆：擋下鳳凰第一槍

鳳凰變弱別大意！最新登陸地曝 2地轟到明天

