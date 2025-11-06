熱血環島每天騎車8小時 23歲男慘淪「腳不舉」全因一事 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

23歲的林先生，日前熱血騎重機環島，整整8天，每天騎車7到8小時以上，沒想到順利返家之後，卻忽然間右腳無力，右腳尖無法抬高，走路時感到乏力，但並沒有腰痠背痛的現象，經診所醫師建議至醫院進一步安排神經傳導暨肌電圖檢查，原來是椎間盤突出壓迫神經。

收治病人的台北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑表示，檢查發現，林先生右腳踝背屈動作（腳尖往上勾）肌力為2分（正常應為5分），但右腳踝蹠屈動作（腳尖往下壓）為正常，踮腳尖走路亦可，感覺神經輕觸檢查顯示，右下肢腰椎第五神經節分布位置感覺較差。

綜合臨床檢查及病史判斷，武俊傑說，高度懷疑為第五腰椎椎間盤突出壓迫神經導致急性神經根病變。關鍵在於，等待檢查的同時，應立刻開始實施治療更為重要。

武俊傑指出，椎間盤突出壓迫神經並非老年人的專屬疾病，在3C產品盛行的今日，年輕族群因長時間久坐或姿勢不良而明顯增加，門診病例較十年前增加約二至三成。

武俊傑說，以林先生為例，一問起來，每日長時間騎乘重機、且身體前傾，姿勢更為不良，腳尖無法抬起雖也可能與腓神經壓迫有關，但依騎乘姿勢推測，腓神經受壓機率較低，若待所有檢查結果出爐才開始治療，可能錯失黃金治療期。

因此在醫師詳細解說後，林先生立即執行腰椎牽引治療，初期配合口服類固醇及非類固醇抗炎藥（俗稱消炎藥）及肌肉鬆弛劑藥物，經過兩個多月密集治療後，症狀明顯改善，右腳力量幾乎恢復正常。

武俊傑提醒，應避免長時間固定同一姿勢，建議每30分鐘做30秒的腰椎伸展運動，平時也可從事腰部核心肌群強化運動，如瑜珈中之棒式運動，也是一種簡單又有效的日常保健方式。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

