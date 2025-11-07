熱血紀錄片《冠軍之路》2026元旦上映 重現台灣12強棒球奪冠榮耀

2026開年最熱血的電影來了！紀錄台灣在12強世界棒球賽奪冠的紀錄片《冠軍之路》，將於2026年1月1日全台盛大上映，今天(7日)正式釋出由知名設計師陳世川操刀的首張前導海報及正式預告，片中橫跨台、日、美三地，訪談近70位人物、累積超過300小時影像素材，完整記錄台灣隊奪冠背後的血汗與信念。

《冠軍之路》，由世界棒壘球總會（WBSC）與中華職棒（CPBL）正式授權、威剛科技出品，監製張永昌、黃瓀潢與導演龍男・以撒克・凡亞思共同打造。導演龍男・以撒克・凡亞思表示，影片誕生於2024年世界棒球12強賽台灣奪冠的感動時刻，在無任何補助下，全由民間力量完成，目的是希望傳達：「永遠不要小看自己，只要保持信念，奇蹟就會發生。」

廣告 廣告

紀錄片收錄了總教練曾豪駒、隊長陳傑憲、捕手林家正等球員分享比賽心情，以及多位美、日、古巴關鍵球星訪談，也跨海訪問日本武士隊投手戶鄉翔征與韓國啦啦隊李多慧，呈現比勝利更動人的真實瞬間。台灣應援團團長小白與啦啦隊員峮峮與籃籃自費飛往東京應援、感動落淚的畫面，也首度曝光，並以中職會長蔡其昌的一句話：「你不能只有在贏的時候才愛他們。」作為《冠軍之路》精神的最佳註腳。

出品人、威剛科技董事長陳立白表示，希望紀錄片能榮耀每一位熱血付出的球員與教練，「每一張獎牌背後都有一張值得被記住的臉」。滅火器樂團更特別為電影量身打造主題曲〈今天的我〉，歌曲以熱血搖滾風格唱出每位球員在挫折後重新站起的勇氣。

《冠軍之路》全紀錄電影暨電影書集資計畫已於11月4日在挖貝平台獨家上線，除推出電影交換券與限定周邊回饋球迷。另外也規劃「待用票」的方案，提供贊助者以認購票券的方式提供全台高中、職、國中、小學基層棒球隊報名索票，支持棒壇的明日之星有機會能夠進戲院欣賞紀錄片。(編輯：陳士廉)