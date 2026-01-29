熱血迎新春！中市環保局清潔隊挽袖捐血做公益

清淨園區捐血活動合影

每年暑假及春節前後為醫療用血需求高峰期，為協助穩定血庫存量，台中市政府環保局清潔隊秉持熱心公益精神，再度挽袖響應捐血活動。28日環保局分別在中西區、東南區清潔隊部及清淨園區同步舉辦捐血活動，兩場活動共吸引約280位清潔隊員熱情參與，以實際行動投入公益行列，充分展現清潔隊不僅守護市容，也關懷社會、回饋社會的溫暖力量。

中西東南區清潔隊同仁排隊捐血

環保局表示，自112年9月起響應市議員賴義鍠號召推動「捐血做公益」活動以來，環保局已連續四年舉辦捐血活動，每場次皆獲得同仁熱烈支持。即便活動期間正值農曆年節前夕，是清潔隊勤務最為繁忙的時候，隊員們仍義不容辭、毫不猶豫捲起袖子踴躍參與捐血，以實際行動為社會注入溫暖與希望。

中西區清潔隊長李秋靜表示，農曆年節前夕家家戶戶除舊佈新迎接新年，清潔隊勤務量較平時約增加一至二成，是清潔隊員最為辛勞的時期，特別呼籲市民朋友體恤清潔隊員的付出，在進行年終大掃除的同時，落實垃圾分類與資源回收，共同減輕清潔隊員負擔，為環境永續盡一份心力，迎接充滿活力的馬年到來。

中西東南區清潔隊捐血現場

在南屯區清潔隊服務的黃宗基表示，自己第一次捐血是在服役期間，當時的想法相當單純，只是聽說捐血有助促進新陳代謝、對身體有益，便抱著嘗試的心情伸出手臂。沒想到這一捐，便一路堅持至今，多年來累積捐血次數已達103次，以實際行動持續為社會付出，成為同仁眼中的熱血榜樣。他也表示，只要身體狀況允許，絕不缺席每一次的捐血機會。

清淨園區捐血車前宣導互動

服務於中西區清潔隊的廖國君表示，自從有了孩子之後，更深刻體會到生命的可貴，希望透過捐血讓更多生命得以延續。這已是他連續第三年挽袖參與捐血活動，以實際行動實踐「捐血一袋，救人一命」的公益理念，展現清潔隊員滿滿的愛心與責任感。另外，來自東南區清潔隊、擔任機動勤務的林皇任，平時熱愛騎乘自行車及從事戶外活動，經常騎著鐵馬悠遊城市綠廊。由於熱愛戶外生活，也希望人人都能擁有健康的身體，體驗生命的美好，因此此次主動響應捐血活動，挽袖捐出熱血，將對生命的熱情化為關懷社會的實際行動。

清淨園區捐血車內捐血情形

環保局長吳盛忠表示，環保局每年定期舉辦兩次捐血活動，每次皆獲同仁熱烈響應。此次捐血活動適逢農曆過年前夕、正值清潔隊勤務最為繁忙之際，且於休息日辦理，仍有約280位同仁犧牲假期踴躍參與，展現無私奉獻的精神，令人深感敬佩。吳局長也特別提醒同仁務必注意自身健康，以充沛的體力與滿滿的活力持續服務市民。

吳局長進一步強調，農曆春節期間也呼籲市民朋友落實綠色飲食理念，做到「吃多少、煮多少」，減少廚餘產生量，以實際行動減輕清潔隊員的工作負擔，共同守護台中市的環境永續。