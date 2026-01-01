熱血！ 民眾跨年「整晚沒睡」 衝豆漿店嗑台式早餐

桌上最受歡迎的「鹹豆漿」熱氣蒸騰，撒上油條、蔥花並淋上辣油，鹹香滋味讓人瞬間暖了身子。（圖／東森新聞）





邁入2026年的第一個早晨，許多民眾在欣賞完跨年煙火、參加完升旗典禮後，並沒有選擇補眠，而是熱血地直衝知名早餐店「阜杭豆漿」。為了迎接這份元旦儀式感，店外早在凌晨三點半就出現卡位民眾，排隊人龍更是一路從二樓用餐區蔓延至一樓，甚至繞行建築物一圈。儘管人潮擁擠，大家仍甘願頂著寒風等待，只為用最道地的台式早餐開啟新的一年。



走進店內，只見店員雙手從未停歇，忙著包飯糰、夾蛋餅，以應付源源不絕的食客。桌上最受歡迎的「鹹豆漿」熱氣蒸騰，撒上油條、蔥花並淋上辣油，鹹香滋味讓人瞬間暖了身子；一旁金黃酥脆的蛋餅與招牌厚燒餅，更是不可或缺的美味。這份豐盛的「台式大早餐」，不僅滿足了味蕾，更承載了台北人對元旦早晨的期待。

現場許多大學生展現了年輕人的「戰力」，有人通宵玩桌遊「阿瓦隆」一整晚後直接殺到現場，雖然排了一個半小時，累到直呼「排到快睡著」、「吃飽暈碳（Carb Coma）」，但嘴裡吃著鹹飯糰與厚燒餅，臉上仍洋溢著滿足。這種「越累越要吃」的堅持，彷彿證明了吃早餐這件事，早已深刻地刻在台灣人的DNA裡。



這股排隊熱潮也讓首次在台北跨年的外國觀光客大開眼界。有美國遊客在看完煙火後加入排隊行列，雖然對長長的人龍感到驚訝，但在品嚐過豆漿與蛋餅後，忍不住大讚食物美味又實惠，直呼排隊是值得的。無論是台灣在地人還是外國遊客，在這個元旦清晨，大家都用暖呼呼的台式早餐把肚子餵飽，也讓全身跟著暖了起來。

