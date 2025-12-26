熱議反吸流量！內埔年街報名攤位、人數皆暴漲一倍 中籤率降至約1/3
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣內埔鄉公所昨天舉辦內埔年街抽籤，由於前兩年年街摸彩活動的最大獎汽車，皆由同一人被抽到，引發網友譁然，且日前又有鄉代表在臨時會質疑活動的公關位及摸彩券發放不夠公開透明，再度引發爭議，不過，熱議就化為人流量，內埔鄉公所統計，今年不論是在登記人數及總格位，都是約去年1倍，中籤率也下滑到約3分之1。
內埔鄉公所近年皆在過年期間舉辦春節年街，因為場地就在鬧區周圍，停車腹地大，又圍繞著六堆紀念公園，攤位多達近800格，且還舉辦摸彩活動，近年是越辦越暢旺，每年吸引粗估百萬人次前來消費兼走春，不過，去年卻傳出爭議，原來，連兩年最大獎的汽車得主，皆由鄉長鍾慶鎮抽出同名女子得獎，內定疑雲在坊間引發熱議，更引來屏檢分案調查，但最後查無犯罪事實簽結。
內埔鄉公所今年繼續籌辦明年春節市集，路口處的特區已經先行標租，最多擁有40格位的唯一一個專區，最後由去年同位業者以40萬元得標，就位在中興路與埔興路交岔路口的籃球場旁，鄉公所要求他不僅要負責周圍清潔，還要佈置客家過年的意象，代表六堆中堆的內埔鄉作為門面，另外還有13個特區，最高者為166666元標下。
至於一般區，則是每個格位8000元，由業者及民眾依攤位需求，自行投標1到3格，今年最後共有1270人進行登記，總登記的格數則多達2433，最後抽出450位業者，都是去年的近倍與1倍有餘，也因此前天鄉公所進行抽籤的3樓大禮堂是滿滿人龍塞得摩肩擦踵，就有攤商笑說，去年爭議歸爭議，自己也因此而知道內埔年街，加上也想來看看最後到底是誰得獎，因此前來登記，沒想到遇到有同樣看法的人這麼多，可說是爭議反吸流量。
