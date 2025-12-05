熱賣手機Top 10揭曉 iPhone 17 Pro Max只排第10
【記者趙筱文／台北報導】最新Counterpoint報告出爐，2025年Q3全球最熱賣手機排名正式公布。蘋果與三星各包辦5席，其中iPhone 16以4％市佔率蟬聯全球銷量冠軍，靠著印度節慶促銷與日本市場回溫，成功撐住iPhone 17系列上市後的季節性滑落。整體Top 10中，前5名全為5G手機，顯示這項技術已成全球主流標配。
報告指出，iPhone 16已連續3季拿下全球銷售第一。相較之下，高階的iPhone 16 Pro系列受美國、英國與中國消費者轉向iPhone 17系列影響，季減幅度較大。不過，全新iPhone 17 Pro Max仍強勢闖進前10名，並在9月就拿下當月最暢銷手機，儘管供貨時間有限，依舊靠著COVID時期購入iPhone的換機潮推升銷量。
iPhone 17 Pro Max具備專業級48MP主攝、ProRes RAW與GenLock等電影級拍攝功能，加上8倍光學品質長焦與A19 Pro晶片與均熱板散熱設計，成為創作者族群最想入手的新旗艦。
三星方面，入榜的五款全是Galaxy A系列，展現中階市場的強大支撐力。Galaxy A16 5G成為本季最熱賣Android手機，銷售排名更勝去年前代；A36與A56則因導入「Awesome Intelligence」AI功能，包括最佳人像與夜拍提升，加上更快的充電規格與延長的系統維護週期，使得銷量明顯優於前代。
至於Galaxy A16 4G與A06兩款LTE機型，仍是拉丁美洲、中東與非洲等新興市場的銷售主力，各自有超過一半出貨量來自這些區域。不過，三星A17系列提前上市、搭上促銷旺季，也讓A16系列整體銷量受到一定壓縮。
Counterpoint預期，搭載生成式AI的中階手機將成為未來Top 10榜單的固定班底。隨著更多GenAI功能下放，中階機的「體驗差距」與旗艦越來越小，性價比更突出，勢必掀起新一波換機潮。
