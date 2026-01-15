熱賣28年 肯德基宣布「原味蛋撻」即將走入歷史！眾人哀嚎：不要鬧了

肯德基原味蛋撻要走入歷史？消息一出引發眾人熱議。（讀者提供）

知名連鎖速食餐廳肯德基雖然是以美式炸雞作為招牌，但他們家的蛋撻也相當受到台灣民眾的青睞，許多人戲稱他們是「被蛋撻耽誤的炸雞店」。怎料肯德基官方臉書今（15日）突宣布，上市28年的原味蛋撻即將走入歷史。

肯德基稍早發出聲明稿表示，「感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。」

肯德基指出，相關細節將於1月16日上午11:00透過線上說明會中公布，敬請密切關注官方粉絲專頁。

網傻眼「玩笑開早了」 紛猜：改配方？

消息一出立刻引發眾人熱議，事實上近日在社群平台Threads就有傳出風聲，有網友發文預告，愛吃肯德基蛋撻的最好趕快把握機會，讓不少人相當好奇，懷疑肯德基怎麼可能會把自己最熱賣的商品之一取消？今官方粉專正式公告，讓許多網友相當震驚：「真把自己當炸雞店了嗎？」「4/1還沒到 你玩笑開早了」「肯德基看起來要倒了」「肯德基 不要鬧了」「連原味蛋撻都沒了你們還靠什麼撐下去啊」。

但也有人猜測很可能只是進行配方更改、搭配行銷噱頭：「改成升級版，價錢也升級一波，賺爛了」「是不是學pizzahut」「討厭這種行銷手法，有種就都不要賣蛋撻」。

