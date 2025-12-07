【熱賣Top 5】CREED香水誰最紅？經典阿文圖斯、銀色山泉、玫瑰香絕對必聞
CREED香水為什麼值得收藏？
CREED在香水界堪稱傳奇，品牌創立於1760年，擁有超過250年的家族調香工藝，以稀有天然原料與手工浸釀技術著稱。
品牌善於用香氣講故事，彷彿能將權力、清新、奢華、浪漫，以最純粹的方式呈現。從阿文圖斯的皇家氣勢到銀色山泉的孤傲純淨，再到玫瑰系列的當代演繹，每款都有無法被複製的深度。
以下就是CREED年度最熱賣的Top 5香水，無論你偏愛木質、清新或花香，都能找到屬於你的命定之香。
Top 5. 人氣馥郁香氣之選：緋夜玫瑰 CARMINA
CREED以品牌於19世紀法國的高級訂製服事業為靈感，融合精緻香水製作工藝，推出「緋夜玫瑰」。香水以珍貴的五月玫瑰為香氣核心，演繹極具現代感的玫瑰花香。
強烈馥郁的果香中，黑櫻桃和粉紅胡椒為紫羅蘭和柔和的玫瑰增添了女性獨立自主的現代感。而溫暖的藏紅花好似一抹金色的光，與細膩的麝香和琥珀層疊在一起。最後，羊絨木提供了奢華的木質香調，彷彿為準備冒險奇遇的女性，穿上一件隱形卻有力量的戰袍。
花香琥珀調
前調：粉紅胡椒、黑櫻桃、藏紅花
中調：五月玫瑰、紫羅蘭、牡丹
後調：羊絨木、琥珀、麝香、乳香
適合什麼樣的人？
-喜歡濃郁、馥郁、存在感強的香水
-想展現成熟性感與強烈個性
延伸閱讀：
2025玫瑰香水推薦！從甜美、水感到酒香..花中之后百變風情怎麼樣都噴不膩
6款木質玫瑰香香水推薦！高級、不甜膩的玫瑰香，最適合秋冬、越聞越上癮的氣味
Top 4. 當代玫瑰香代表：晨曦玫瑰 ELADARIA
「晨曦玫瑰」象徵奢華的天堂，是光與影的頌歌，夢想綻放的花園。清晨的露水玫瑰，在柔白的陽光照耀下閃閃發光，散發著粉色的柔情和清澈的月光。
這一款銀色的夢幻香氛，花卉的香氣宛如書法藝術的行雲流水，描繪出這片珍貴又精緻的伊甸園。一縷感官麝香，輕柔地點綴著銀色的閃耀光輝。輕盈如羽的粉彩花束，帶著一絲微妙的果香，清新柔和。
花香調
前調：橘子、香檸檬、粉紅胡椒
中調：玫瑰三重奏、牡丹、鈴蘭、粉質香調
後調：麝香、梵尼蘭、降龍涎香醚、羊絨木
適合什麼樣的人？
-喜歡輕柔、不甜膩玫瑰調的人
-對粉質花香、乾淨麝香有好感
-想找「日常可穿的」溫柔玫瑰
Top 3. 自信女香典範 : 阿文圖斯女香 AVENTUS FOR HER
CREED傳奇男香阿文圖斯的女香版本，耗時三年籌備，專屬於強大女性的嗅覺饗宴。靈感來自歷史中那些擁有權勢的女性，她們是皇后、國家元首，也是世界各地勇於打破職場天花板的現代女性。阿文圖斯女香的精神存在每個女性的心中，她們強大的內心和展露出的自信光彩能鼓舞所有人。
比起「阿文圖斯」的堅毅與「阿文圖斯龍蘊」的活潑，「阿文圖斯女香」顯得華麗又感性。青蘋果、黑醋栗與桃子盤旋不散，整體的香氣就浸染在飛揚的果香之中。中調的柔美花香層層疊加，玫瑰與依蘭依蘭綻放出專屬女性的艷麗，底部檀香、廣藿隱約升起，將香氣薰陶的更加沉穩大器。
花香調、清新調、柑橘果香調
前調：青蘋果、香檸檬、粉紅胡椒、檸檬
中調：玫瑰、紫丁香、依蘭依蘭、黑醋栗、桃子
後調：檀香、雪松、廣藿香、麝香、龍涎香
適合什麼樣的人？
-想展現自信、果斷又優雅的女性
-喜歡果香與花香兼具的豐富層次
-商務、重要場合想留下深刻印象
Top 2. 清新純淨代表：銀色山泉 SILVER MOUNTAIN WATER
以阿爾卑斯山湧出的清泉為發想，乾淨的空氣、泉水的觸感，都被嗅覺化在這支香氣裡。充滿現代風格，疏離而冷漠，每種香材的添加都點到即止，柑橘新鮮而不酸澀，白松香青綠而不苦澀，臭氧香調讓整體的水潤感更上一層，這也是Olivier Creed個人最喜愛的氣味之一。
雨後的清涼感，加上略為稀薄的空氣，香檸檬、麝香凝滯周圍的溫度，淡雅的茶香頗有遺世獨立的意味。明明只是味道，但在氣息出沒瞬間，卻綻放一層似有若無的褶褶微光，讓人無法輕易地靠近。大片的留白令人心馳神往，而捨不得讓香氣蒙上世俗的顏色，就連時光也為它緩慢。
柑橘調
前調：香檸檬、黑醋栗、白松香、柑橘
中調：茶香、臭氧香調
後調：檀香、麝香
適合什麼樣的人？
-喜歡乾淨氣味
-想要低調卻氣質獨特的中性香
-追求辦公室友善的香水
Top 1. 品牌經典大作：阿文圖斯 AVENTUS
CREED迎來250週年時推出的大作，由品牌第六代負責人Olivier Creed所創，重要性不言而喻。
香水以亞歷山大帝與拿破崙傳奇且戲劇性的戰爭人生為靈感，兩者都擁有無所畏懼的精神，也因美國總統歐巴馬、柯林頓等人的使用，而有「總統香」之稱。
說是感性又多了一層睿智、說是現代又多了些迷離的懷念。檸檬與粉紅胡椒在隱約挑逗著，說不出來確切是混合了茉莉的柔情還是鳳梨的輕浮，讓氣味在帶著藥感的廣藿香映襯下多了些許細膩。底部以樺木及雪松等木香烘托，橡木苔的風情又為香氣帶來了潮濕的水潤感，層次的豐富無法輕易用辭彙捕捉，也無須捕捉。
乾燥木質調、清新調、柑橘果香調
前調：檸檬、粉紅胡椒、蘋果、香檸檬、黑醋栗
中調：鳳梨、茉莉、印尼廣藿香
後調：樺木、龍涎香、雪松、橡木苔、麝香
適合什麼樣的人？
喜歡充滿力量與自信的木質果香
穿西裝、商務場域、正式場合常用香
想展現成熟魅力與領導氣質的人
