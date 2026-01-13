【熱賣Top5】LUSH鎂鹽按摩芭社群爆紅穩居冠軍！這款「洗髮神器」細軟髮必囤

Top 5. 和諧心靈沐浴露，跨越30年的經典香氣

身為LUSH歷史最悠久的經典香氣，和諧心靈沐浴露已傳承31年。廣藿香的大地氣息與柑橘的明亮感完美平衡，在洗澡時也能感受身心的平靜感。





編輯開箱心得

香氣非常有層次，更貼心地推出5種容量。不論是出國旅行還是居家常備，都能隨時沉浸在LUSH經典的迷人氣息當中。

Top 4.圓滿結局鎂鹽按摩芭，運動後與久坐族的肌肉救贖

與冠軍同系列的圓滿結局鎂鹽按摩芭，是針對身心放鬆的進階版。它富含金縷梅與山金車，結合了薄荷醇與尤加利，帶來微涼的觸感。





編輯開箱心得

薄荷不僅能放鬆緊繃感，還能幫助身體更好地吸收鎂元素。特別推薦給健身族或長期坐在電腦前的上班族，舒壓效果極佳。

Top 3. 睡公主沐浴露，夢幻沐浴製造者

如果你是薰衣草控，絕不能錯過經典的睡公主沐浴露。添加了燕麥奶與鹿角菜膠，質地溫潤如絲，溫柔呵護肌膚。





編輯開箱心得

依蘭依蘭的甜美與薰衣草的沉穩交織，洗澡時彷彿洗掉了整天的壓力，也是建立睡前儀式感的好選擇。

Top 2. 山葵洗髮露，細軟髮的救星

這款山葵洗髮露是許多油性頭皮與細軟髮人的命定洗髮精。蘊含新鮮辣根與咖啡因粉，能幫助活絡頭皮，搭配海鹽成份，洗後髮根立體有感。





編輯開箱心得

雖然名字聽起來辛辣，但聞起來卻是淡雅的西西里檸檬與梔子花清香。初榨橄欖油確保了滋養度，洗完不會乾澀，頭髮蓬鬆得像剛走出沙龍。

Top 1.甜睡時光鎂鹽按摩芭，社群推爆的入睡神隊友

自去年在社群媒體爆紅後，甜睡時光鎂鹽按摩芭至今依舊穩坐LUSH熱賣寶座。





這款產品之所以神奇，在於它每5克就含有122毫克的鎂。成為舒緩壓力，睡前放鬆的最佳夥伴。

編輯開箱心得

香味揉合了薰衣草、洋甘菊與橙花精油，聞起來很療癒。睡前直接拿著然後滑動於緊繃的肩頸，精油的香氣伴隨鎂元素的舒緩力，真的會讓人想立刻關掉手機，進入深層睡眠。

