【熱賣Top5】MFK香水排行公開！724、Baccarat Rouge 540全上榜

Top 5. 永恆之水淡香水

創作理念來自於希望創造出一款不論性別、年紀，任何場合均適用的一款百搭香氣。

檸檬與佛手柑的清新香氣，喚醒鈴蘭與七里香的優雅花香，緩緩綻放出淡淡的麝香木，猶如每個人衣櫃裡百搭的白襯衫。

Top 4. 阿米香樹之香男性淡香水

如夕陽西下後，點燃奔放迷人的火焰，內心亦隨之舞動。

由迷迭香及佛手柑，融合牙買加阿米香樹與佛羅倫斯鳶尾花，引出巴西零陵香豆與香木，散發熱情洋溢的香氣，展現男仕超凡自信的魅力。

Top 3.À la rose愛戀玫瑰淡香精

以兩百五十朵來自南法格拉斯的珍稀玫瑰，以及一百五十朵大馬士革玫瑰，在摩登典雅的香水瓶中，釋放美妙色澤和無與倫比的馥郁。

佛手柑、甜豌豆及加州橙特有的清新鮮甜，綻放宛如愛人懷中捧著的鮮嫩玫瑰花束。

Top 2. Baccarat Rouge 540 水晶之燄香精

茉莉花香細膩輕柔，喚醒燒製紅色水晶背後的極致工藝。

摩洛哥古法提煉的苦杏仁精油，演繹火焰般的熱情，與龍涎香與木質麝香交織出金粉與礦砂的溫暖光芒。瓶身以璀璨紅色展現光影藝術，完美呼應 Baccarat 經典水晶。

Top 1.724淡香精

以充滿活力的紐約為靈感。





佛手柑完美詮釋充滿朝氣的清新感；中調蘊含茉莉花原精、香豌豆花和山梅花；後調由檀香揉合白麝香帶給人如鬆軟棉花般的舒適感，是一款同時富含麝香、花香及專屬於城市的香氣。

