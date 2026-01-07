熱銷5萬輛不是偶然 SYM 4MICA改款更強了

記者鍾釗榛／綜合報導

SYM人氣多功能車款4MICA推出全新改款。這次改版以「空間極大質，自由是裝出來」為主軸，從外型、油耗到實用機能全面升級，持續鎖定通勤、載物與生活風格兼顧的騎士族群。

這次改版以「空間極大質，自由是裝出來」為主軸。（圖／SYM提供）

撞色美學再進化 三款新色更有態度

新款4MICA保留原本活潑的撞色設計，並新增鶯語金、積芬藍與霧理白三款新車色，透過消光與跳色搭配，讓機能車也能成為日常穿搭的一部分。SYM希望4MICA不只是代步工具，而是騎士生活風格的延伸，每一趟載運都能騎出個性。

廣告 廣告

4MICA不只是代步工具，而是騎士生活風格的延伸。（圖／SYM提供）

150級距直接封王

本次改款最有感的升級之一，就是油耗表現全面進步。125c.c.提升至每公升 54.2公里，150c.c.更一口氣進化到48.5公里，較改款前成長約22%，堪稱同級多功能車中的節能王者，對通勤族與高使用頻率族群特別有感。

騎乘更輕鬆 安全細節同步補強

為了提升長時間騎乘舒適度，新款4MICA調整把手高度，搭配原本厚實的座墊設定，減緩疲勞感。照明系統延續汽車級環形LED頭燈，並新增方向燈蜂鳴提醒，避免忘記關閉方向燈的安全死角，整體操作更直覺安心。

載物平台更實用 自由真的裝得出來

改款後的擴充式載物平台更平整，展開後面積增加至1,920平方公分，穩定度明顯提升；專利翻轉坐墊則能在載人與載物間自由切換，讓4MICA從日常通勤、工作載運到假日玩樂都能一車搞定。全車系提供125與150 c.c.，並有ABS規格可選，購車再加碼新台幣2,000元禮券。

SYM 4MICA購車再加碼新台幣2,000元禮券。（圖／SYM提供）

更多三立新聞網報導

福斯把交車變嘉年華 入手GTI、R直接送你上賽道

怎能不愛車／東京改裝車展預告登場 Land Cruiser變身鋼鐵堡壘

連續五年台灣霸榜 全台最會賣的還是這輛休旅

2026台北車展／從賽場到展場 Formula E GEN3 Evo冠軍賽車來了

