熱錢出走股匯雙殺 新台幣重貶1.41角收31.468元

（中央社記者潘姿羽台北30日電）熱錢大舉出走，股匯上演雙殺的戲碼，新台幣匯率升勢熄火，今天收盤收31.468元，重摔1.41角，匯價連2貶，台北及元太外匯市場總成交金額爆出28.475億美元的巨量。

台股連日創高後，湧現獲利了結賣壓，加上市場對人工智慧龐大投資的憂慮再起，外資撤出之下，亞洲股匯市今天表現偏弱。

股匯市今天同步下挫，台股盤中一度下探32004.96點，在32000點暫獲支撐，終場指數收在32063.75點，下跌472.52點。三大法人同步賣超台股，合計達636.84億元，其中外資大砍512.39億元。

外匯交易員直言，本週因外資大舉匯入，一度帶動新台幣啟動猛烈升勢，沒想到今天風向丕變，外資提款台股走人，加上美元反彈、亞幣齊貶，利空籠罩之下，新台幣貶勢持續擴大。

新台幣兌美元今天以31.36元開盤後，匯價迅速走弱，盤中最低觸及31.478元。外匯交易員指出，前幾天新台幣強勁走升，出口商並不急於拋匯，認為可以再等等，今天看到匯價回貶，馬上進場，交投因此爆出大量。

回顧1月新台幣走勢，先是一路走弱，但近期美國總統川普發言為美元貶勢「開綠燈」後，美元指數下殺，亞幣強彈，加上熱錢湧入，新台幣本週一度收復1月以來的貶值失土，今天卻又風雲變色，匯價重挫，本週累計升值1.1角或0.35%，週線翻揚，月線則收黑。

美國財政部今天公布匯率報告，未將任何貿易對手國列為匯率操縱國。外匯交易員認為，又一個不確定性散去，有助穩固市場信心，雖然今天台股下挫，但亞洲股匯市表現都不好，下一步先觀察屬於漲多拉回的健康修正，還是外資心思轉變，資金面動向將是牽動新台幣匯市的最重要關鍵。（編輯：張均懋）1150130