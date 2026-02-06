熱錢出走 新台幣下探逾9個月新低單週貶值2.1角

（中央社記者潘姿羽台北6日電）台股進入封關倒數，年前震盪加劇，外資大砍台股後匯出，新台幣貶勢洶洶，今天新台幣兌美元收盤收在31.678元，小貶3分，匯價連3貶，且改寫逾9個月新低。本週累計已貶值2.1角或0.66%，週線翻貶。

台股距離農曆年封關只剩3個交易日，但投資人對AI疑慮再起，美國科技股連日下挫，拖累台股表現。台股今天高低震盪678點，早盤殺低最多下跌636點，但隨後台積電股價由黑翻紅，率領台股反攻，集中市場指數終場小跌18.35點，收在31782.92點。

外資今天續呈賣超，但金額大幅收斂，賣超台股71.52億元。

雖然熱錢流出速度放緩，匯市仍在消化昨天外資龐大的賣超量能，新台幣兌美元今天以31.66元開盤後，匯價延續貶勢， 不過出口商年前拋匯需求湧現，帶動匯價一度翻揚，但午後美元買盤進場，貶勢再次擴大，盤中最低觸及31.699元，台北及元太外匯市場總成交金額達22.215億美元。

外匯交易員分析，避險情緒推升美元穩步上揚，熱錢流出、美元走升，促新台幣貶勢延續，央行持續坐鎮匯市，但僅提供流動性，未打算扭轉方向。

新台幣今天同步收週線，本週匯率緊貼台股走勢，受熱錢流出影響，股匯雙雙下挫，新台幣單週貶值2.1角或0.66%，週線翻貶。

外匯交易員指出，出口商農曆年前有實質拋匯需求，理應支撐匯價，但本週外資大砍台股逾千億元，匯市走弱壓力沉重，就看土洋大戰由誰勝出，但如果外資下週繼續提款走人，便可能推動新台幣朝貶值方向前進，測試31.7元。

央行統計今天主要貨幣變動，由於股市變動加劇，美元重新站穩腳步，上漲0.17%，亞幣升貶互見，新台幣小貶0.09%，韓元下跌0.26%，人民幣微漲0.01%，日圓跌深反彈、升值0.13%。（編輯：楊凱翔）1150206