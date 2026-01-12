熱錢出走+股匯脫鉤 新台幣連四黑 收31.63元

股匯續脫鉤，新台幣收31.63元、貶3.5分，拉出連四黑。資料照



美國最新就業數據出爐，顯示勞動市場仍具韌性，打消市場對月底降息預期，美股收紅、台股持續走揚，新台幣匯率今（1/12）日以小幅升值開出，外資攜手投信持續賣超，匯價直接摜破31.6元整數關卡，最高觸及31.666元，出口商賣壓出籠，央行也出手調節，終場收31.63元、貶3.5分，拉出連四黑，總成交值20.79億美元。

美國勞工統計局日前公布2025年12月季調後非農就業數據，就業人數增加5萬人，失業率4.4%，雙雙低於市場預期，反映企業招聘動能減弱，投資人普遍預期聯準會（Fed）本月利率政策將按兵不動。不過，Fed主席鮑爾因Fed總部翻修工程一案遭檢察官啟動刑事調查，外界解讀是川普拿司法追殺，美元指數回落至98.7附近。

匯銀人士表示，新台幣匯率一早以升值3.5分、31.56元開出，微幅升值後，在外資大舉匯出下，隨即摜破31.6元關卡，加上投信也出脫美元，匯價一路貶向31.7元方向，出口商見到低價陸續進場，使得貶勢些微收斂，盤中震盪幅度1角左右，尾盤央行也進場，最後收在31.63元，續創去年5月初以來新低。

匯銀人士指出，近來股匯呈現脫鉤，外資更是連四賣，有可能是逢高出脫後，準備再買進，新台幣歷經三個工作天的震盪，收盤站上31.6字頭，若外資持續出走，下一關有機會回測31.8元整數關卡，加上亞幣走勢分歧，新台幣呈現偏貶格局不變。

然而，市場除了關注美國最高法院將在美東時間1月14日裁決總統川普對全球實施關稅措施的合法性問題，以及川普動用司法向Fed主席鮑爾發出傳票，並以刑事起訴威脅，後續動向將牽動Fed獨立性，將間接影響金融市場。

根據央行統計，美元指數跌0.23%、歐元升0.29%，亞幣互有漲跌，人民幣升0.11%、星幣小漲0.04%，反觀韓元重挫0.62%、日圓貶0.23%，新台幣跌0.11%。

