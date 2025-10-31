熱錢匯出 台幣月貶2.8角
美國聯準會（Fed）主席鮑爾本周發表出乎市場預期的鷹派談話，暗示降息腳步可能延後，市場對12月再降息的預期迅速降溫，推升美元指數一度逼近100大關，非美貨幣承壓。
新台幣匯價昨（31）日收盤連三貶，以30.749收盤，外資偏向匯出，10月外資賣超台股近千億元，全月新台幣匯價貶值2.8角、月線翻黑。
匯銀指出，昨日外資雙向操作，不過以匯出為主，新台幣全日在偏弱區間震盪，終場收在30.749元、貶值3.4分，全日成交量萎縮至12.925億美元。
回顧本周，新台幣先升後貶，市場原先反映降息題材而連續強升兩天，但隨著聯準會降息後「利多出盡」，同時鮑爾放鷹言論使美元反彈，新台幣漲勢終止，整周僅小升6.6分、約0.21％，周線勉強翻紅。
10月整體新台幣貶值2.8角，貶幅為0.91％，月線再度轉黑。
匯銀主管分析，自7月以來，雖台股屢創新高，但外資多以賣超及匯出為主，並未形成明顯資金流入，尤其在10月，外資單月賣超台股達991億元，累計今年賣超台股1,643億元。
匯銀分析，隨著中美緊張局勢緩和、美國降息時程延後，短線新台幣缺乏升值動能。
目前美國降息預期降溫，資金回流美元，短期內新台幣恐再度面臨貶值壓力。11月外資在台股的進出是觀察重點，若外資延續10月賣超台股，則新台幣將向31元靠攏。
更多udn報導
黃仁勳揪韓2巨頭嗑炸雞 「老么」穿最貴天價曝
遭美海關遣返！女團被帶到小房間 親曝恐懼經歷
錢飛了？普發1萬還沒到手就沒了 一票人吐原因
財閥偶像再+1？韓富三代將出道 身世1點遭質疑
其他人也在看
出口大爆發 第三季GDP年增達7.64% 全年確定破5
行政院主計總處昨天公布第三季經濟成長率為百分之七點六四，較八月預測數百分之二點九一，大增四點七三個百分點，主因第三季出口...聯合新聞網 ・ 42 分鐘前
APEC領袖會議開幕 台美雙邊會晤 討論供應鏈
APEC領袖會議31日開幕，我領袖代表林信義與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）進行雙邊會晤，貝森特晚間透...聯合新聞網 ・ 42 分鐘前
APEC領袖會議 台日場邊交流 推動會談
APEC領袖會議31日在南韓慶州開幕，東道主南韓總統李在明在會場歡迎與會者，我領袖代表林信義九點半抵達現場，大會主持人宣...聯合新聞網 ・ 42 分鐘前
新聞眼／誘捕詐團變烏龍 警方戰術制度全鬆散
台北市中山警方為誘捕詐團車手，動員五名便衣員警設伏，卻讓犯嫌在眼皮底下逃脫，「誘餌」三百萬元現金也被搶走，事實上，誘捕行...聯合新聞網 ・ 35 分鐘前
東協會議上…中美防長會談 台灣成重點
十月卅日的「川習會」沒觸及台灣，但昨天中美防長在吉隆坡會談，台灣議題依舊是重點。大陸防長董軍強調美方在台灣問題上要謹言慎行，旗幟鮮明反對台獨；美國防長赫塞斯則表示，美國關注大陸在台海、南海周圍的活動。聯合新聞網 ・ 59 分鐘前
長榮空服員年度考評大鬆綁 全年請17天病假還能加分
長榮航空今公布空服員年度績效評核標準，放寬請假規定，並同步放寬「選班、選假、調班」取得資格，未來符合比例空服員超過9成，同時確保空服員「在安全、健康狀態下執勤」精進措施已在10月逐步落實。長榮航空強調，會持續傾聽空服員意見，盼兼顧航班穩定與員工福祉，打造更健康、平衡的工作環境。中時新聞網 ・ 11 小時前
首會高市早苗 習近平點名台灣問題、提「村山談話」戰後道歉精神
大陸國家主席習近平31日下午，在韓國出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，與日本新任首相高市早苗舉行首次會晤。習近平...聯合新聞網 ・ 59 分鐘前
台灣人帶平安符出國 因「一符號」轉機遭海關盤查嚇壞
部分旅客搭乘飛機時，習慣隨身佩戴或珍藏各式護身符、祈福小物。然而，出發前應充分認知不同國家的禁忌與文化差異，以避免在旅途中造成不必要的麻煩，甚至延誤既定行程。一名在德國轉機的旅客，由於身上隨身的「卍」字平安符遭海關質疑是納粹符號，而被盤查。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
台幣高利存款 年息衝15%
聯準會（Fed）再度降息1碼，且自從美國關稅事件引發全球貿易情勢緊張，民眾資金避險需求增加，各銀行也延長或加碼新台幣存款...聯合新聞網 ・ 37 分鐘前
亞馬遜雲端報捷…台鏈沾光 代工廠世芯、廣達等將受惠
亞馬遜（Amazon）雲端部門上季營收成長幅度創近三年最大，激勵該公司股價在10月31日美股早盤大漲超過10%。亞馬遜執...聯合新聞網 ・ 37 分鐘前
爆綠營關切「證詞對柯文哲有利」！張景森嘆圖利讓官員變殭屍：不想變卑鄙的人
台北地方法院（台北地院）持續開庭審理京華城及前民眾黨主席柯文哲政治獻金案，28日傳喚被告柯文哲、前競選總部財務長李文宗；午後傳喚被告威京集團主席沈慶京；午後出庭作證的前政務委員張景森表示，在在政府部門時他都在圖利陰影下做事。張景森今（30）日在臉書表示，許多綠營朋友關心他出庭時，「證詞似乎對柯文哲有利」，但他要說明，在柯文哲被起訴的多條罪名中，如收賄、背信、......風傳媒 ・ 1 天前
藍委推觀光稱「兵待久了恐變同性戀」！于北辰：歧視！污辱國軍！
論壇中心/綜合報導國民黨立委陳雪生今(30)日在立院交通委員會質詢時表示，希望觀光署行文國防部，開放馬祖高登島觀光議題，更語出驚人的說，高登島上20多個官兵也相當寂寞，「日子一久了，同性戀都有可能耶」。桃園市議員于北辰開轟，此言論「不只污辱國軍，也歧視性向」，國軍到前線去不是享樂，當然會寂寞但「不會抱怨國家」。民視 ・ 1 小時前
輝達、北市拚春節前簽約 總部落腳T17、T18
輝達（NVIDIA）確定落腳北士科T17、T18基地，台北市長蔣萬安昨（31）日受訪時表示，市府預計11月中旬前完成與新...聯合新聞網 ・ 44 分鐘前
AI泡沫多瘋狂？黃仁勳1張「炸啤照」網上瘋傳 這檔秒成當紅炸子「雞」
從單價10萬荷蘭盾的「永恆奧古斯都」鬱金香球莖，到東京皇居坐落的一塊地價值超過整個加州，歷年資產泡沫總是有鮮明意象凸顯投...聯合新聞網 ・ 1 小時前
聯發科Q3毛利率探四年低點 上半年擬配29元股息
聯發科昨（31）日召開法說會並公布今年第3季財報，受產品組合轉差影響，毛利率下探至46.5%，達財測下緣區間，為17季以...聯合新聞網 ・ 46 分鐘前
4千萬被詐騙1／奈米醫材美國子公司股利泡湯 詐團假帳號攪亂二樁好消息
奈米醫材（6612）總經理陳秉淳一年前，從李威聯（William Lee）手中接掌職位，李為奈米共同創辦人之一，他現在專注醫材產品歐洲市場拓展與臨床研究；而最大股東、也是共同創辦人的董事長樂亦宏，則是負責集團全球整體營運。台灣總公司奈米醫材在今年9月8日當天下午5時許，發...CTWANT ・ 1 小時前
只為4900元！前調查官淪為詐團「收簿手」 遭免職改當客服現況曝
法務部調查局高雄市調查處前調查官劉男，被控淪為詐騙集團「收簿手」，替詐團寄送內含金融卡與帳戶資料的包裹。劉男落網時原本否認犯罪，台中地院今（10/31）日開庭，他改口當庭認罪，強調並非刻意犯罪，只是「想貼補家用」，但被害人怒斥遭詐160多萬元，表示要提起附帶民事訴訟求償。太報 ・ 11 小時前
李四川：已與新壽初步協商解約金額 盼115年2月與輝達完成簽約
輝達台灣總部確定落腳北士科T17、T18基地，台北市副市長李四川今天表示，昨天（30日）已與新光人壽初步協商解約金額，與市府估計的差不多，具體內容待下周才會知道。另輝達已表達需要2個月撰寫投資計畫書，且北市府還須進行都市計畫變更，希望在明年農曆過年前與輝達完成簽訂設定地上權契約。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前
【台股10月風雲榜】上櫃20大衰股出爐！中光電、順藥全上榜 2檔「BBU飆股」也逃不過
台股今（31）日迎來10月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，10月以來跌幅前20大的上櫃公司中（註：經還原權息值），本次以北基（8927）跌得最重，跌幅超過3成，研發中風藥的生技股順藥也重跌27%。此外，BBU概念股加百裕（3323）、順達（3211）同樣下挫、無人機飆股中光電（4909）跌幅超過19%，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
單季獲利年增369%！這「砷化鎵代工廠」開盤即攻頂表態 3檔個股衝漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導受到川習會利空、企業財報好壞參半，以及聯準會（Fed）對於12月是否降息表達不確定性，美股週四收盤四大指數全走跌，台股加...FTNN新聞網 ・ 21 小時前