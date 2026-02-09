熱錢回流股匯雙漲 新台幣強升1.18角收31.56元

（中央社記者潘姿羽台北9日電）美股強力反彈，市場重燃風險偏好情緒，熱錢回流之下，股匯市今天同步上漲，台股大漲逾600點，新台幣兌美元收盤收31.56元，強升1.18角，終止連3貶，台北及元太外匯市場總成交金額22.88億美元。

回顧上週台灣股匯市表現，因市場對AI投資的疑慮浮現，美國科技股重挫，連累台股下殺，外資上週狂砍台股逾千億元，在匯市也形成沉重貶值壓力，單週重貶2.1角，一度進逼31.7元關卡。

不過上週五美股跌深後強勁反彈，引領台股今天開高震盪走高，一度大漲883點，盤中漲勢收斂，收盤32404.62點，上漲621.70點。三大法人同步買超台股，其中外資回補247.69億元。

新台幣兌美元今天開盤價為31.63元，上午先在31.6元價位橫向整理，外資於台股收盤後啟動匯入，匯價升幅迅速擴大，最高升抵31.518元，終場收在31.56元。

外匯交易員表示，近期新台幣匯率大多貼著台股走勢，儘管今天外資重新匯入，今年以來外資仍以賣超居多，如果後續台股偏弱震盪，新台幣還是可能重返緩貶格局。

此外，日本自民黨在眾議院議員選舉獲得壓倒性勝利，外匯交易員提醒，日圓作為國際重要融資貨幣，一有風吹草動可能引發國際金融市場震盪；日本首相高市早苗青睞弱勢日圓，立場與日本央行有落差，以及高市早苗對於振興方案是否有更明確的方針，都可能牽動日本股匯債發展，進而發生外溢效果，必須密切關注。（編輯：黃國倫）1150209