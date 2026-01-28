熱錢回流股匯雙漲 新台幣爆量強升1.5角創1個半月新高

（中央社記者潘姿羽台北28日電）熱錢大舉回流，不只台股再造新猷，新台幣也啟動凌厲升勢，今天盤中強勢挺進31.2元價位，儘管央行尾盤調節，沒收部分升幅，收盤收在31.32元，仍強升1.5角，創1個半月高點，台北及元太外匯市場總成交金額爆出22.51億美元的大量。

台股今天因台積電創下新天價，加上塑膠等傳統產業股走強，加權指數終場攀至32803.82點歷史新高，上漲485.9點，外資加大力道回補台股，今天買超金額放大至332.75億元。

除了熱錢回流，美國總統川普政策不確定性極高且態度反覆，削弱投資人對美元資產的信心，而川普最新發言表示樂見弱勢美元格局，形同為貶勢「開綠燈」，美元指數大跳水，亞幣順勢反彈。

在美元下殺、外資大舉匯入2大因素助攻之下，新台幣昨天就已展現強勁升勢，今天延續升值氣焰，一早以31.42元開盤後，匯價火速突破31.3元價位，盤中最高升抵31.282元，強漲1.88角。

外匯交易員直言，美元指數一度跌破96關卡，推升亞幣走強，央行昨天還守在31.4元，今天就放手讓新台幣升幅擴大，直到尾盤才略作調節，壓回31.3元價位；但照此態勢，不排除明天收盤價就挺進31.2元。

外匯交易員進一步指出，相較於前陣子外資雙向操作，這2天不再觀望，幾乎一面倒匯入，壽險業也有零星美元買盤進場，引領新台幣啟動升勢；雖然美國聯準會利率決議即將出爐，市場普遍預期按兵不動，如果沒有出乎意料發展，外資也續呈匯入，新台幣可望揮別貶勢，挑戰31元整數大關。

央行統計主要貨幣變動，美元指數下殺1.12%，亞幣全面反攻，日圓大漲1.36%，韓元勁揚1.33%，新台幣上漲0.48%，升幅居中，人民幣則上揚0.18%。（編輯：潘羿菁）1150128