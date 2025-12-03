熱錢回流股匯齊揚 新台幣終止連3貶收31.344元

（中央社記者潘姿羽台北3日電）美國最新經濟數據表現疲軟，提振市場降息預期，美元指數走弱，又有台股上漲作為助力，新台幣今天盤中勁揚逾1角，收盤收在31.344元，升值9.1分，終止連3貶，台北及元太外匯市場總成交金額15.89億美元。

美國聯準會今年最後一場政策會議將於12月9日、10日舉行，時間進入倒數，但美國最新經濟數據透露疲軟訊號，11月製造業採購經理人指數（PMI）走弱，強化市場降息預期，美股收高，台股今天跟進上漲。

降息題材激勵台灣股匯雙漲，台股加權指數終場收27793.04點，上漲228.77點，27800點得而復失。三大法人同步買超台股共計214.77億元，其中外資買超162.15億元，連2買。

新台幣兌美元今天以31.42元開盤後，反映美元走弱、台股上漲，上午匯價偏升整理，午後外資、投信同步匯入，推動新台幣漲勢擴大，盤中最高升抵31.313元、強升1.22角。

央行統計今天主要亞幣對美元變動，美元指數下跌0.23%，亞幣連袂走揚，韓元微升0.03%，日圓升值0.04%，人民幣上漲0.1%，新台幣勁揚0.29%，居今日最強亞幣。

外匯交易員指出，市場氛圍提前反映美國降息預期，熱錢回流，激勵股匯市同步走揚，新台幣匯率更是在連日貶勢之後，出現明顯反彈。

外匯交易員表示，今天主要是因外資與投信同步匯入，才會推動匯價漲勢，但外資、投信多是雙向操作，可能今天匯入，明天又轉為匯出，短線而言，新台幣匯價應該續於31.3元至31.4元的區間整理。

美國聯準會12月是否如預期降息，受到矚目。外匯交易員認為，目前市場氛圍與操作都是往降息的方向前進，如果出現反向資訊，如美國經濟數據優於預期、保有韌性，或是聯準會官員會後釋出鷹派訊號，可能會讓市場出現修正，連帶影響股匯波動。（編輯：楊蘭軒）1141203