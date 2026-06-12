熱錢回頭+台股重返4萬4！新台幣穩住31.6字頭 周線拉出連二黑

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台股重返4萬4、熱錢回頭，新台幣收31.618元，周線拉出連二黑。廖瑞祥攝



美國總統川普取消對伊朗空襲計畫並暗示和平協議幾近達成，美股翻紅、台股重返4萬4大關，儘管熱錢回心轉意，反映在匯市卻相對淡定，新台幣匯率今（6/12）日一早站回31.5字頭，除了反映國際盤，外資呈現雙向操作、偏匯出，盤中有意回測31.7元關卡，但出口商午後賣壓進場，且資金出現轉向，出現區間震盪，終場收31.618元，拉出連二紅，累計本週貶值1.43角或0.45％，周線則是連二黑。

受到美伊談判反覆，美國通膨數據創下三年以來新高，聯準會（Fed）面臨升息壓力，加上美科技股出現獲利了結，本週美股上沖下洗，台股出現史詩級崩跌後，再度反彈至4萬4大關，熱錢連日出走，新台幣更從31.5字頭一路摜破31.7元整數關卡，累計跌幅近2角，幾乎貶至近兩個月的低點。

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隨著美伊戰爭再度傳出好消息，川普在社群平台發文，透露協議簽署的時間與地點將於近期公布，美股歡聲雷動，四大指數全面飆漲，激勵台股今日上漲1,019.58點，加權指數以4萬4,169.04點作收，三大法人同步買超，其中外資買超286.9億元。

匯銀人士表示，在風險偏好升溫下，熱錢雖然回頭，但在匯市並無明顯反映，新台幣一早反映美元震盪，升至31.5字頭，隨著外資偏匯出，盤中最低觸及31.687元，午後出口商賣壓出籠，外資轉為匯入，使得匯價呈現窄幅震盪，尾盤收31.618元、小升1.3分，總成交值略縮至27.28億美元。

匯銀人士指出，下週邁入超級央行周，由於歐洲央行（ECB）率先宣布升息1碼（0.25個百分點），成為全球五大央行當中，首個釋出升息消息，而Fed新任主席華許（Kevin Warsh）首度主持利率政策會議，以及日本央行是否升息，都成為市場關注焦點，若市場氛圍偏向保守，新台幣將在31.5至31.7元間盤整。

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