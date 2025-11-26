熱錢回頭+美元回落！新台幣拉出連二紅 收31.35元

外資攜手投信買超台股，新台幣盤中強升近1角，收31.35元、升9分。資料照



受到美國經濟數據鼓舞，市場對聯準會降息預期升溫，國際美元回落，台股勁揚近500點，帶動新台幣今日（11/26）大幅反彈，在外資和投信攜手買超，加上進口商也進場買美元，匯價一早直接升破31.4字頭，盤中升幅超過1角，最高觸及31.313元，央行尾盤進行調節，使得漲勢收斂，終場收31.35元、升9分，連續兩日收紅、合計升幅近1角，創下近一週以來的新高，總成交值縮至16.87億美元。

美國政府歷經史上最長的停擺後，勞工統計局發布9月生產者物價指數（PPI），月增率表現符合預期，而核心PPI年增2.6%，則低於市場預期，投資人對Fed於下月降息的情緒延續，美股三大指數續揚，美元指數貶破100大關，10年期公債殖利率回落4%以下，主要亞幣反彈。

匯銀人士表示，受到美股激勵，台股連續收紅，在熱錢回頭下，新台幣匯率一早雖以升值3分、31.41元開出，外資和投信大舉匯入，匯價直接升破31.4元，午後更觸及31.313元，升幅達1.3角，不過進口商見到甜甜價進場買匯，政府基金也有匯出，央行在尾盤提供流動性調節，漲勢明顯收斂，尾盤收31.35元，連續兩天收紅，也創下11月21日以來新高。

匯銀人士指出，台股反攻2萬7000點，外資連續三日轉為匯入，使得新台幣由貶轉升，匯價回到31.3字頭，近期市場對降息預期升溫，接下來要留意美國即將公布的請領救濟金人數，與就業數據有關，倘若符合預期，股市有機會延續漲勢，有可能再度挑戰31.3元關卡。

根據央行統計，美元指數下挫0.42%、歐元反彈0.49%，主要亞幣彈升，新台幣和星幣漲0.29%，人民幣升0.19%、日圓升0.14%，僅韓元貶0.14%。

